Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa ediyor iddiası

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Liberal Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi. Kanada medyasına göre Trudeau, kararını önümüzdeki günlerde açıklayabilir. Bu hamle, Trudeau’nun dokuz yıllık başbakanlık kariyerini ve Kanada siyasetinde etkili olan bir dönemi sona erdirebilir.

Popülarite Kaybı ve Parti İçi Baskılar

Trudeau, 2015 yılında Liberal Parti’yi üçüncü sıradan iktidara taşıyarak sürpriz bir zafer kazanmıştı. Genç ve enerjik bir lider olarak açık göç politikaları, zenginlerden alınan vergilerin artırılması ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi vaatlerle halkın desteğini almıştı. Ancak sonraki yıllarda yaşanan skandallar, artan yaşam maliyeti ve yönetim tarzına yönelik eleştiriler, popülaritesinin ciddi şekilde düşmesine yol açtı.

Son anketlere göre, Kanadalı seçmenlerin yalnızca %26’sı Trudeau’yu başbakanlık için en iyi seçenek olarak görüyor. Bu oran, Muhafazakâr Parti lideri Pierre Poilievre’nin 19 puan gerisinde kalıyor. Ayrıca, Liberal Parti içinde de huzursuzluk artmış durumda. Bir düzineden fazla milletvekilinin Trudeau’nun görevden ayrılması çağrısında bulunduğu bildirildi.

İstifa Zamanlaması ve Seçim Süreci

Trudeau’nun, Çarşamba günü partisinin milletvekilleriyle buluşmadan önce istifa edeceği belirtiliyor. Bu adım, milletvekillerinin onu görevden aldırdığı algısını önlemek için planlanmış olabilir. Trudeau’nun hemen mi yoksa yeni bir lider seçilene kadar mı görevde kalacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Kanada’da seçimlerin Ekim ayına kadar yapılması gerekiyor. Ancak Liberal Parti’de liderlik değişimi, erken seçim çağrılarının artmasına neden olabilir. Yeni liderin, yalnızca seçim sürecini değil, aynı zamanda ABD ile olası bir ticaret savaşını da yönetmesi gerekecek.

ABD ile Ticaret Gerilimleri

Kanada’nın siyasi geleceği, ABD ile ticaret ilişkilerindeki belirsizliklerle de şekilleniyor. ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, Kanadalı ürünlere %25 oranında gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunmuştu. Trump, Kanada’nın düzensiz göçmen ve yasa dışı uyuşturucu akışını engelleyememesi halinde bu yaptırımı uygulamaya koyacağını belirtti. Trudeau’nun istifa eden Maliye Bakanı Chrystia Freeland, görevden ayrılma mektubunda bu tehdidi “ağır bir sorun” olarak nitelendirmişti.

Pierre Poilievre’nin Yükselişi

Trudeau’nun rakibi Muhafazakâr Parti lideri Pierre Poilievre, 2022’de partinin başına geçmiş ve düşük vergiler, enflasyonla mücadele ve bireysel özgürlüklerin korunması gibi vaatlerle halkın desteğini kazanmıştı. Poilievre, Covid-19 kısıtlamalarına karşı düzenlenen “Özgürlük Konvoyu” protestolarını desteklemesiyle dikkat çekmişti.

Trudeau’nun Mirası ve Yeni Dönem

Justin Trudeau’nun olası istifası, Kanada siyasetinde bir dönemin sonu anlamına geliyor. Görevde kaldığı süre boyunca önemli sosyal ve çevresel reformlara öncülük eden Trudeau, aynı zamanda çeşitli skandallar ve zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldı. Yeni liderin, yalnızca partisinin seçim kampanyasını yönetmekle kalmayıp, Kanada’nın uluslararası ilişkilerini ve ekonomik zorluklarını da ele alması gerekecek.

ABD’nin yeni seçilen Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında Kanada Başbakanı Justin Trudeau‘ya “Büyük Kanada Eyaleti’nin Valisi” ifadesiyle atıfta bulundu. Trudeau, Trump’ın %25’lik gümrük tarifesi tehdidine karşılık “yanıt vereceğiz” dedi.

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