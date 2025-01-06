Bourbon Street terör saldırısında yeni detaylar

Yeni yılda New Orleans’taki Bourbon Street’te düzenlenen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından FBI ve ATF yetkilileri, soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Saldırının faili olan 42 yaşındaki Shamsud-Din Jabbar’ın yalnız hareket ettiğine dair güçlü kanıtlar bulunduğu belirtilirken, ABD ve yurt dışındaki potansiyel bağlantılarına yönelik soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Hazırlık ve Saldırı Süreci

Yetkililer, Jabbar’ın 2024 yılında iki kez New Orleans’a seyahat ettiğini ve özellikle Bourbon Street ve French Quarter çevresinde keşif yaptığını doğruladı. FBI’ın yayımladığı görüntülerde Jabbar’ın, Meta gözlüklerini kullanarak bir bisiklet üzerinde sokakları kaydettiği ve bu sırada saldırının detaylarını planladığı görüldü. Jabbar’ın saldırı öncesinde bir kiralık evde kaldığı ve burada bombalarını hazırladığı tespit edildi.

Saldırı günü Jabbar, Texas’tan Louisiana’ya bir araçla giriş yaptı ve gece saatlerinde New Orleans’taki bir kiralık eve yerleşti. Saat 03.15’te Bourbon Street’te kiraladığı kamyoneti kalabalığa sürdü ve aynı anda silahla ateş açtı. Kamyonette bir IS bayrağı olduğu belirtilirken, Jabbar’ın ev yapımı bir susturucu kullandığı ifade edildi. Ayrıca, Jabbar’ın iki el yapımı patlayıcı yerleştirdiği ancak amatör bir detonasyon yöntemi kullanması nedeniyle bu patlayıcıların infilak etmediği öğrenildi.

FBI ve ATF Yetkililerinin Açıklamaları

FBI Terörle Mücadele Müdür Yardımcısı Christopher Raia, Jabbar’ın saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini ancak potansiyel bağlantılarının Houston, Atlanta ve Tampa gibi şehirlerde araştırıldığını belirtti. Jabbar’ın, 2023 yılında Kahire ve Kanada’ya da seyahat ettiği kaydedildi. Bu seyahatlerin herhangi bir bağlantı taşıyıp taşımadığı ise halen inceleniyor.

ATF New Orleans Saha Şefi Joshua Jackson ise Jabbar’ın saldırıda kullandığı patlayıcı maddelerin yaygın olarak bulunabilen malzemelerden oluştuğunu ve amatör bir şekilde hazırlandığını söyledi. Jackson, “Jabbar’ın deneyimsizliği, patlayıcıların etkili bir şekilde çalışmamasına neden oldu” dedi.

Teknoloji ve Kiralık Platformların Kullanımı

Jabbar’ın saldırıda kullandığı araç ve konaklama için dijital platformlardan faydalandığı ortaya çıktı. Saldırı öncesinde Airbnb üzerinden bir ev kiralayan Jabbar, Turo platformu aracılığıyla kamyonet kiraladı. Ayrıca, Meta gözlüklerini keşif sırasında kullanan Jabbar’ın bu teknolojiyi saldırıda canlı yayın için etkinleştirmediği belirtildi.

Ortak Noktalar: Las Vegas Saldırısıyla Bağlantı İhtimali

Aynı gün Las Vegas’taki bir Trump otelinde meydana gelen araçlı saldırının faili Matthew Livelsberger ile Jabbar arasında çeşitli bağlantılar bulunduğu ortaya çıktı. İkili, 2009’da Afganistan’da görev yapmış ve Fort Bragg üssünde aynı dönemde bulunmuştu. Ancak FBI, iki saldırı arasında doğrudan bir bağlantı tespit edilmediğini açıkladı.

Motivasyon ve Arka Plan

Jabbar’ın ABD ordusunda uzun yıllar hizmet verdiği, Afganistan’da görev yaptığı ve savaş sonrası finansal ve kişisel sorunlar yaşadığı belirtildi. Jabbar’ın babasının İslam’a geçtiği, kendisinin de daha sonra radikalleştiği ifade edildi. Livelsberger’in de benzer şekilde travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı ve ailesel sorunlarla mücadele ettiği öğrenildi.

Olası Güvenlik Önlemleri

Saldırıların ardından ABD askeri üslerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Tüm girişlerde kimlik kontrolleri sıkılaştırılırken, rastgele denetimlerin uygulanacağı bildirildi. Ayrıca, kısa süreli kiralama platformlarının terör saldırılarında kullanımına karşı yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.



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