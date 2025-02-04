Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı . cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla çeşitli açıklamalarda bulundu. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü ve Türkiye genelindeki kentsel dönüşüm çalışmaları yer aldı. Erdoğan ayrıca, yerel yönetimlerin deprem hazırlıkları konusundaki sorumluluklarına dikkat çekti.



Kartalkaya Felaketi ve Sorumlulara Hesap Sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya’da yaşanan ve 78 vatandaşın hayatını kaybettiği trajik olayın herkesi derinden etkilediğini ifade ederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Turizm sektörüne yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, bu tür trajedilerin tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, “Bir gecelik hasılatını ‘masraf olur’ diyerek yangın tedbirlerine harcamayanlar dahil, ihmali olanlardan tek tek hesap sorulacak” ifadeleriyle, sorumluların adalet önüne çıkarılacağı mesajını verdi.

Bu açıklamalar, felakette ihmal payı bulunan kişi ve kurumlar üzerinde ciddi bir baskı yaratırken, turizm sektöründe güvenlik standartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği yönünde yorumlandı. Yangın önlemlerinin yetersizliğine ilişkin tartışmalar, sektörün güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

6 Şubat Depremlerinin Yıl Dönümüne Doğru

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve Kahramanmaraş merkezli olarak 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerle ilgili de konuştu. Depremlerin ikinci yıl dönümüne yaklaşırken, bu süreçte hükümetin depremzedelere yönelik çalışmalarını sürdüğünü vurguladı. “Muhalefetin bize çekmeye çalıştığı sahte gündemlere takılmıyoruz. İki yıldır depremzedelerin yanındayız” diyen Erdoğan, hükümetin bu konuda attığı adımların devam edeceğini belirtti.

Depremzedeler için yapılan çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Erdoğan’ın bu sözleri, muhalefetin eleştirilerine bir yanıt olarak değerlendirildi. Deprem sonrası süreçte devletin rolü ve kentsel dönüşüm projeleri, iktidar ve muhalefet arasında sık sık tartışma konusu olmuştu. Erdoğan’ın, özellikle deprem bölgelerinde devletin varlığını hissettirdiği yönündeki açıklamaları, hükümetin bu alandaki iddiasını pekiştirdi.

Yerel Yönetimlere Kentsel Dönüşüm Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan İstanbul ve Ege depremleriyle ilgili uyarılarda bulundu. Deprem riski taşıyan bölgelerde hızlı hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, özellikle yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm projelerinde daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. “Yerel yöneticilerin de artık bu konuya hak ettiği önemi vermesi, siyasi ikbal peşinde koşmak yerine kentsel dönüşüm projeleri ile yönettikleri şehirleri depreme hazırlaması gerektiğini ifade etmek istiyorum” diyen Erdoğan, belediyelere sorumluluk çağrısında bulundu.

Bu açıklamalar, özellikle büyükşehir belediyeleri tarafından yönetilen bölgelerdeki kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılmasının önemine dikkat çekiyor. Erdoğan’ın bu ifadeleri, yerel yönetimlerin depreme hazırlık konusunda daha fazla inisiyatif alması gerektiği yönünde bir mesaj olarak yorumlandı.

Sağlık Sistemi Hakkında Değerlendirmeler

Kabine toplantısında ele alınan bir diğer önemli konu ise Türkiye’nin sağlık sistemiydi. Erdoğan, Türkiye’nin sağlık altyapısının güçlü olduğunu belirterek, yapılan reformların sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırdığını söyledi. Pandemi döneminde Türkiye’nin sağlık sisteminin dünyaya örnek olacak şekilde çalıştığını ifade eden Erdoğan, bu alandaki yatırımların süreceğini vurguladı. Sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına da dikkat çeken Erdoğan, vatandaşların sağlık hizmetlerine güvenle ulaşabilmesi için yeni yatırımların yolda olduğunu belirtti.

Sağlık sistemine dair yapılan bu değerlendirmeler, pandemi döneminde yaşanan zorlukların ardından sağlık altyapısının geliştirilmesi yönündeki politikaların devam edeceğini işaret ediyor. Sağlık alanındaki reformların uzun vadede Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Toplantının Genel Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, Kartalkaya’daki yangın faciasından 6 Şubat depremlerine ve sağlık sistemine kadar geniş bir gündemle tamamlandı. Erdoğan’ın açıklamaları, hükümetin afet yönetimi ve kentsel dönüşüm konularında kararlılığını ortaya koyarken, yerel yönetimlerin de bu süreçte daha etkin rol alması gerektiğini vurguladı. Kartalkaya faciasında ihmali olanların hesap vereceği mesajı verilirken, yaklaşan 6 Şubat depremleri öncesinde hem devletin hem de yerel yönetimlerin sorumluluklarının altı çizildi.

Toplantının ardından yapılan açıklamalar, hem kamuoyunun beklentilerini karşılamak hem de afet yönetimi ve kentsel dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak açısından önemliydi. Kartalkaya faciası ve yaklaşan depremlerle ilgili alınacak önlemler, önümüzdeki dönemde hükümetin ve yerel yönetimlerin gündeminde önemli bir yer tutmaya devam edecek gibi görünüyor. Ayrıca, sağlık sistemine yönelik reformların devam edeceğinin vurgulanması, vatandaşların sağlık hizmetlerine güveninin artırılması açısından kritik bir mesaj taşıyor.