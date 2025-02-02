Trump’tan Çin, Meksika ve Kanada’ya gümrük vergisi hamlesi: Ekonomik gerilim tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin üç büyük ticaret ortağı Çin, Meksika ve Kanada’dan ithal edilen ürünlere ek gümrük vergileri getirileceğini duyurdu. Trump’ın açıklamasına göre, salı gününden itibaren Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere %25, Çin’den gelen ürünlere ise %10 ek vergi uygulanacak. Kanada enerji sektörü için bu oran %10 ile sınırlı tutuldu.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, bu yeni tarifelerin “yasadışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığı sorunlarıyla mücadele amacıyla” hayata geçirildiği belirtildi. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu karar, ABD vatandaşlarını ölümcül uyuşturucular ve yasadışı göçmenler karşısında koruma amacıyla Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) çerçevesinde alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Trump’ın kararı tepki çekti

Ancak Trump’ın tarifeleri Kanada ve Meksika’dan sert tepki aldı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD’nin suç örgütleriyle iş birliği yaptığı yönündeki iddialarını “iftira” olarak nitelendirerek, Washington yönetiminin uyuşturucu kartellerine silah tedarik edilmesini önlemek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Meksika, ABD’den ithal edilen ürünlere %25 oranında misilleme tarifeleri getireceğini duyurdu.

Justin Trudeau’dan sert açıklama

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Trump’ın kararına karşılık vereceklerini belirterek, “Bu noktaya gelmeyi istemedik, ancak Kanada’nın çıkarlarını korumaktan geri adım atmayacağız” dedi. Kanada hükümeti, toplam 155 milyar dolar değerindeki ABD menşeli ürünlere %25 oranında ek vergi uygulayacak. Bu tarife kapsamında Amerikan birası, şarap, bourbon, meyve ve meyve suları, sebzeler, parfümler, kıyafetler, ayakkabılar, ev aletleri ve mobilyalar yer alacak. Trudeau, ayrıca kritik mineraller ve kamu alımlarıyla ilgili başka önlemler alabileceklerini de belirtti.

Çin’den Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet

Çin hükümeti de Trump’ın ek vergilerine sert tepki göstererek, Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) resmi bir şikâyette bulunacağını açıkladı. Pekin yönetimi, Trump’ın kararını “haksız bir uygulama” olarak nitelendirerek, “kendi haklarını ve çıkarlarını korumak için” misilleme adımları atacağını belirtti.

ABD, Kanada ve Meksika ekonomileri derin bir entegrasyon içinde olup, günlük 2 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip. Ekonomistler, Trump’ın ek tarifelerinin ve misilleme vergilerinin, otomotivden gıdaya kadar geniş bir ürün yelpazesinde fiyat artışlarına neden olabileceğini söylüyor. Özellikle otomotiv sektörünün bu süreçten ağır darbe alması bekleniyor. Yapılan analizlere göre, ABD’de araç fiyatlarının ortalama 3 bin dolar artabileceği belirtiliyor.

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Kanada ve Meksika’ya yönelik %25’lik genel tarifeler, her üç ülke için ekonomik büyümeyi yavaşlatacak ve enflasyonu hızlandıracak.

Trump ise tarifelerin “geçici ve kısa vadeli bazı olumsuzluklar yaratabileceğini” kabul etmekle birlikte, uzun vadede ABD ekonomisini güçlendireceğini savunuyor. Ancak Kanada Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, yeni tarifelerin “hem Amerikan hem de Kanadalı vatandaşların yaşamlarına doğrudan olumsuz etki edeceği” ve “tüm ürünlerin maliyetlerini ciddi şekilde artıracağı” vurgulandı.

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