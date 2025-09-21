Kanada, Avustralya ve İngiltere’den Filistin’i tanıma kararı

Filistin’in devlet olarak tanınması yönünde uluslararası adımlar art arda geliyor. Kanada, Avustralya ve İngiltere hükümetleri, yaptıkları açıklamalarla Filistin Devleti’ni tanıdıklarını duyurdu. Kararlarda iki devletli çözüm vurgusu öne çıkarken, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki politikalarının uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.

Kanada: İsrail hükümeti Filistin’i engelliyor

Kanada Başbakanı Mark Carney, yaptığı yazılı açıklamada, 1947’den bu yana bütün Kanada hükümetlerinin iki devletli çözümü desteklediğini hatırlattı. Carney, “Şu anki İsrail hükümeti, bir Filistin Devleti’nin kurulmasını engellemek için düzenli olarak çalışıyor” ifadelerini kullandı. İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşim planlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Carney, Gazze’de ise on binlerce sivilin öldürüldüğünü, 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini ve açlığa sürüklendiğini söyledi. Kanada’nın Filistin Devleti’ni resmen tanıdığını açıklayan Carney, “Hem Filistin hem de İsrail için barışçıl bir gelecek vaadi sunuyoruz” dedi.

Avustralya: Uzun zamandır hak edilen bir adım

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de bugün itibarıyla Filistin Devleti’ni tanıdıklarını duyurdu. Albanese, “Avustralya, Filistin halkının hakkı olan ve uzun zamandır hedeflediği amaçlarını tanımaktadır” ifadesini kullandı.

İngiltere: İki devletli çözüm yeniden canlanmalı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Filistin’in resmen tanındığını belirterek, iki devletli çözümün yeniden canlandırılması gerektiğini vurguladı. Starmer, “Barış ve iki devletli çözüm, güvenli bir İsrail ile yaşayabilir bir Filistin’e işaret ediyor. Şu an ikisi de yok. İsrailli ve Filistinli sade vatandaşlar şiddetten uzak, barış içinde yaşamayı hak ediyor” diye konuştu.

