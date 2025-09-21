Çin’de Chikungunya alarmı: 1700’den fazla vaka sonrası acil durum ilanı

Çin’de sivrisinek kaynaklı Chikungunya virüsü nedeniyle endişe verici bir artış yaşanıyor. Jiangmen kentinde doğrulanan 1714 vaka sonrası yerel yönetim, seviye 3 acil durum protokolünü devreye aldı. Bu karar, hastalığın yayılmasını engellemek için yoğun denetim, vektör mücadelesi ve hızlı sağlık müdahalelerini mümkün kılacak.

Tüm vakalar hafif seyrediyor

Yerel sağlık yetkilileri düzenledikleri basın toplantısında, şimdiye kadar bildirilen tüm vakaların hafif olduğunu, ağır ya da ölümle sonuçlanan bir vaka kaydedilmediğini açıkladı. Hastaların tedavisinde sıvı desteği, istirahat ve ateş ile eklem ağrılarını hafifletmeye yönelik ilaçlar uygulanıyor.

Sivrisineklerle yoğun mücadele

Chikungunya virüsü, tıpkı dang humması ve Zika virüsünde olduğu gibi Aedes aegypti ve Aedes albopictus türü sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Jiangmen’de belediye ekipleri sivrisinek mücadelesini hızlandırdı. Kent genelinde ilaçlama yapılıyor, su birikintileri ortadan kaldırılıyor ve halka uzun kollu kıyafetler giyme, sineklik kullanma ve böcek kovucu ürünlerden yararlanma çağrısı yapılıyor.

Çin’de risk grubuna uyarı

Hastalık genellikle ölümcül olmasa da, eklem ağrıları haftalarca hatta aylarca sürebiliyor. Uzmanlar, yenidoğanlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerin komplikasyon riski açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Küresel endişe büyüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgınla ilgili bilgilendirildi ve gelişmeleri yakından izliyor. Guangdong’un sıcak ve nemli iklimi nedeniyle, Chikungunya kadar dang humması için de uygun ortam bulunduğu belirtiliyor. Epidemiyologlar, sivrisinek popülasyonunun kontrol altına alınmaması halinde bölgesel yayılım riskine dikkat çekiyor.

