Max Verstappen gaza bastı

Max Verstappen’den art arda ikinci zafer

Formula 1‘de sezonun 17. etabı olan Azerbaycan Grand Prix’sinde sürprizler yaşandı. Genel klasmanda en yakın rakibi ve takım arkadaşı Lando Norris’in 31 puan önünde olan McLaren pilotu Oscar Piastri ilk turda bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Azerbaycan’da ilk sırayı Red Bull pilotu Max Verstappen alırken George Russell ikinci, Carlos Sainz ise üçüncü oldu. Genel klasmanda ikinci sırada bulunan Lando Norris ise pit stop’ta fazla kalınca ancak yedinci olabildi. 7 Eylül’de İtalya Grand Prix’de de ipi göğüsleyen son dört yılın Formula 1 şampiyonu Max Verstappen, genel klasmanda lider Oscar Piastri ile farkı 69, ikinci Lando Norris ile ise 44 puana indirdi. Formula 1’de sezonun bitimine 7 yarış daha var.