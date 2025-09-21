İngiltere, Filistin’i tanıyor: Starmer pazar günü açıklayacak

Birleşik Krallık, uzun yıllardır süren tartışmalara son vererek Filistin’i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor. Başbakan Sir Keir Starmer’ın pazar günü öğleden sonra yapacağı açıklamada, ülkesinin resmi tanıma kararını kamuoyuna ilan etmesi bekleniyor. Bu adım, İngiltere’nin bugüne dek izlediği “tanımanın barış sürecinin parçası olması gerektiği” yaklaşımından köklü bir dönüş anlamına geliyor.

İngiltere’nin aldığı kararın gerekçesi

Starmer, temmuz ayında yaptığı açıklamada eylül ayına kadar İsrail’in ateşkes sağlaması ve iki devletli çözüm için taahhütte bulunması gerektiğini vurgulamıştı. Hükümet kaynakları, son haftalarda Gazze’deki şiddetin artması, açlık görüntüleri ve Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerin genişlemesinin bu kararı hızlandırdığını aktardı.

İsrail’den sert tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kararın “terörü ödüllendirmek” anlamına geldiğini söyledi. Rehinelerin aileleri de yayımladıkları açık mektupta, adımın müzakereleri zorlaştırdığını belirterek kararın ertelenmesini istedi. İngiltere’de muhalefet partisi Muhafazakârlar da hükümeti sert şekilde eleştirdi.

Filistin’den memnuniyet

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu ay Londra’da Starmer ile yaptığı görüşmede kararı memnuniyetle karşılamıştı. Downing Street’ten yapılan açıklamada da Hamas’ın gelecekte Filistin yönetiminde yer almayacağı vurgulanmıştı.

Uluslararası yankı

İngiltere’nin adımı, Portekiz, Fransa, Kanada ve Avustralya’nın benzer yöndeki açıklamalarıyla aynı döneme denk geldi. Geçtiğimiz yıl İspanya, İrlanda ve Norveç de Filistin’i resmen tanıyan ülkeler arasına katılmıştı.

