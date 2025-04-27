Kanada’da Lapu Lapu Günü’ne kan bulaştı

Kanada‘nın Vancouver kentinde Filipinli topluluğun kutladığı Lapu Lapu Günü etkinliğinde büyük bir trajedi yaşandı. Şehir merkezinde düzenlenen festival sırasında bir sürücünün siyah SUV aracıyla kalabalığın arasına dalması sonucu, çok sayıda insan hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Kanada’da korkunç olay

Olay, cumartesi akşamı saat 20.00’den hemen sonra East 41st Avenue ve Fraser Street kavşağında meydana geldi. Vancouver Polis Departmanı, şüphelinin gözaltına alındığını doğrularken, tam can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin net rakamlar henüz paylaşılmadı.

İnsanlara çarparak ilerledi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerinde dehşete kapılmış festival katılımcılarının çığlıkları, yollara savrulmuş cesetler ve yaralıların görüntüleri dikkat çekti. Siyah SUV’un ön kısmı ciddi şekilde hasar almış halde görüntülendi. Görgü tanıkları, aracın önce yavaş girdiğini, ardından hızlanarak kalabalığın arasına daldığını aktardı. Bazı tanıklar, aracın yaklaşık 90 kilometre hızla ilerlediğini belirtti.

Bir görgü tanığı, “Bir anda büyük bir gürültü duyduk. Arkamı döndüm, bir araç insanlara çarparak geçiyordu. Her yer kan ve çığlıklarla doluydu,” ifadelerini kullandı. Yaralılar arasında küçük çocukların da olduğu öğrenildi.

Sürücü kaçmaya çalıştı

Bazı tanıklar, kazanın ardından aracın sürücüsünün araçtan çıkıp kaçmaya çalıştığını, ancak olay yerindeki siviller tarafından yakalanarak polise teslim edildiğini aktardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralılar üzerinde CPR uyguladı.

Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaşananları “korkunç bir olay” olarak tanımlayarak, “Vancouver’ın Filipinli topluluğunun ve tüm etkilenenlerin yanındayız,” dedi.

Taziye mesajları

Kanada Başbakanı adayı Pierre Poilievre ve British Columbia Eyaleti Başbakanı David Eby de sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı. NDP Lideri Jagmeet Singh ise, olaydan derin üzüntü duyduğunu ve kurbanların ailelerine destek verdiğini açıkladı.

Güvenlik önlemleri tartışılıyor

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, festival alanının sadece tahta bariyerlerle korunduğu ve beton bariyerlerin kullanılmadığı tespit edildi. Vancouver Belediye Meclis Üyesi Pete Fry, olayın “muhtemelen kasıtlı bir eylem” olduğunu ifade ederek, “Şehrimiz tarihinde böyle bir trajedi yaşamadı” dedi.

Polis soruşturması sürerken, festival alanında nasıl güvenlik açığı oluştuğu ve sürücünün motivasyonu araştırılıyor.