Dünya Papa Francis için Roma’da buluştu

Dünya, Papa Francis‘e son yolculuğunda eşlik etti. Cumartesi sabahı Vatikan’daki St. Peter Meydanı’nda düzenlenen Requiem Ayini’nde 250 binden fazla kişi bir araya gelirken, Roma’nın sokakları da yüz binlerce insanla dolup taştı. Ayine, 250’den fazla Kardinal, Patriarch, Başpiskopos, Piskopos, rahip ve din görevlisi katıldı. Tören, Kolej Kardinaller Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re tarafından yönetildi.

Kardinal Re, homilide Papa Francis’in 12 yıllık yoğun ve dönüştürücü papalığını anlatırken, onun halkla kurduğu güçlü bağa ve herkese açık bir Kilise vizyonuna vurgu yaptı. Papa’nın “halkın arasında bir çoban” olduğunu belirten Kardinal, son ana kadar sadakatle görevine bağlı kaldığını ifade etti.

Papa Francis’in vedası

Kardinal Re, Papa Francis’in Paskalya sabahı, ciddi sağlık sorunlarına rağmen St. Peter Bazilikası’nın balkonuna çıkarak halka son kutsamasını verişini, ardından üstü açık papa aracında halkı selamlayışını, unutulmaz bir anı olarak hatırlattı.

Francis’in seçtiği isimle — Aziz Francis’ten ilham alarak — papalığının rotasını baştan belirlediğini söyleyen Kardinal Re, onun Kilise’yi “açık kapılarla” tanımladığını ve çağın işaretlerine duyarlı bir lider olduğunu vurguladı.

Papa Francis, yoksullar ve dışlanmışlara gösterdiği sürekli ilgiyle tanındı. Lampedusa, Lesbos ve ABD-Meksika sınırı gibi ziyaretleri, onun acı çeken insanlara olan dayanışmasının sembolü haline geldi. “Alan hastanesi” imgesiyle tarif ettiği Kilise anlayışı, yaralı bir dünyaya şifa sunmayı amaçlıyordu.

Kardinal Re, ayrıca Francis’in 47 Apostolik yolculuğundan özellikle Irak ziyaretini işaret ederek, bu temasın hem dini hem insani boyutta büyük yankı uyandırdığını söyledi.

Papa Francis’in papalığı boyunca “merhamet” kavramı merkezdeydi. 2016’da ilan ettiği Olağanüstü Merhamet Yılı ve “Fratelli Tutti” enciklikası gibi çağrıları, küresel dayanışma ve barış için güçlü mesajlar içeriyordu. Abu Dabi’de imzalanan İnsan Kardeşliği Deklarasyonu da, onun insanlık ailesine verdiği önemi gözler önüne serdi.

Dünya liderleri Roma’da

Papa Francis’in cenazesine katılım son derece yoğundu. İngiltere’yi Başbakan Sir Keir Starmer ve Prens William temsil ederken, Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, Papa’nın ülkesi adına ön sırada yer aldı. ABD’den eski Başkan Donald Trump ve eski Başkan Joe Biden da törende hazır bulundu.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni protokol gereği ön sıralarda yer aldı. İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva ve eşi, İsveç Kralı Carl XVI Gustaf ve Monako Prensi II. Albert de törende hazır bulunan diğer önemli isimler arasındaydı. Avrupa Birliği’nden Ursula von der Leyen, António Costa ve Roberta Metsola da törene katıldı.

Vatican protokolü gereği, devlet başkanları ve hükümet liderleri ülke isimlerinin Fransızca sıralamasına göre oturtuldu. Papa’nın memleketi Arjantin ve ev sahibi İtalya’ya ise öncelik tanındı.

