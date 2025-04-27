Donald Trump’tan Putin’e sert mesaj

Papa Francis’in Vatikan’daki cenaze törenine katıldıktan sonra ABD’ye dönen Başkan Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son günlerde sivil yerleşimlere yönelik saldırıları artırmasının, barışa yönelik niyetinden şüphe duymasına neden olduğunu ifade etti.

Trump’tan açıklama geldi

Trump, “Belki de savaşı durdurmak istemiyor, beni sadece oyalıyor” diyerek, Putin’in farklı yollarla, örneğin “bankacılık” veya “ikincil yaptırımlar” üzerinden baskı altına alınması gerektiğini belirtti.

Zelensky ile kısa bir buluşma

Trump, Vatikan’daki tören sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Bu, ikilinin Şubat ayındaki Beyaz Saray’daki gergin toplantıdan sonra ilk yüz yüze temasları oldu. Görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü ve St. Peter’s Bazilikası’nda yapıldı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Zelensky, toplantıyı “iyi bir görüşme” olarak tanımladı ve taraflar arasında ateşkes ve kalıcı barış için umut verici bir diyalog kurulduğunu belirtti.

Yaptırımlar ve tarafsızlık tartışmaları

Trump, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için baskıyı artırırken, geçtiğimiz günlerde küresel çapta yeni tarifeler ilan etti, ancak Rusya’yı bu kapsamın dışında bıraktı. Bu durum, bazı Cumhuriyetçi senatörler tarafından eleştirildi. Senatör Chuck Grassley, Trump’a “Putin’e en ağır yaptırımları uygulaması” çağrısında bulundu.

Trump, Time dergisine verdiği röportajda, Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu savundu ve “Herkes bunun uzun zamandır onlarda olduğunu biliyor” dedi. Bu açıklaması, Ukrayna’nın işgal altındaki toprakları geri alma isteğiyle çelişti.

Diplomasi çabaları sürüyor

Zelensky, Trump ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Gerçek bir baskı kurulmalı. Ya Amerikan teklifine, ya da bizim teklifimize yanaşarak, derhal ve tam bir ateşkes sağlanmalı,” ifadelerini kullandı.

ABD ve Ukrayna yönetimleri, barış için diplomatik kanalların daha etkin kullanılması konusunda görüş birliğine varmış durumda. Ancak Rusya tarafının ateşkes çağrılarına sıcak yaklaşmadığı belirtiliyor.

Putin’e uluslararası baskı artıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkında çıkardığı savaş suçları tutuklama kararının ardından Papa Francis’in cenazesine katılmadı. Bu durum da, Kremlin’in uluslararası toplumla olan ilişkilerinin daha da gerilmesine neden oldu.

