Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na Aday Oldu
22. Dönem Milletvekili ve eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, CHP'nin 6 Nisan’da yapılacak olağanüstü kurultayında genel başkanlık için adaylığını açıkladı. Şimşek, Özgür Özel ve Ümit Uysal ile birlikte yarışacak.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 6 Nisan Pazar günü düzenleyeceği olağanüstü kurultay öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. 22. Dönem CHP Milletvekili ve eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, genel başkanlık yarışına katılacağını duyurdu.
Kurultayda Sürpriz Aday: Berhan Şimşek
Bir dönem sinema oyunculuğu ve yönetmenliği de yapan Berhan Şimşek, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile birlikte partinin yeni lideri olmak için delegelerin karşısına çıkacak.
CHP’de Olağanüstü Kurultay Heyecanı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart’ta yaptığı açıklamayla partide olası kayyum iddialarına karşı önlem almak adına olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamıştı. Bu karar doğrultusunda, delegeler 6 Nisan’da sandık başına gidecek.
Kurultayda, Özgür Özel yeniden aday olurken; Ümit Uysal ve Berhan Şimşek de genel başkanlık için yarışacak. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı da kulislerde geçse de, kendisi aday olmayacağını net bir dille ifade etti.