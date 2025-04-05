Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na Aday Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 6 Nisan Pazar günü düzenleyeceği olağanüstü kurultay öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. 22. Dönem CHP Milletvekili ve eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, genel başkanlık yarışına katılacağını duyurdu.

Kurultayda Sürpriz Aday: Berhan Şimşek

Bir dönem sinema oyunculuğu ve yönetmenliği de yapan Berhan Şimşek, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile birlikte partinin yeni lideri olmak için delegelerin karşısına çıkacak.

CHP’de Olağanüstü Kurultay Heyecanı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart’ta yaptığı açıklamayla partide olası kayyum iddialarına karşı önlem almak adına olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamıştı. Bu karar doğrultusunda, delegeler 6 Nisan’da sandık başına gidecek.

Kurultayda, Özgür Özel yeniden aday olurken; Ümit Uysal ve Berhan Şimşek de genel başkanlık için yarışacak. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adı da kulislerde geçse de, kendisi aday olmayacağını net bir dille ifade etti.