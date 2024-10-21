Türkiye’nin Biyosfer Rezerv Alanı Maçahel!

Maçahel, Gürcistan’ın Acara Özerk Bölgesi ile Türkiye arasında paylaşılmış, Türkiye tarafında kalan bölümü Artvin İli Borçka İlçesine bağlı coğrafi bir bölgedir.

Maçahel 18 köyden oluşmaktadır ancak 12 köy 1921’de yapılan referandumda Sovyetler Birliği’nin parçası olan Gürcistan’ı tercih ederken, 6 köy ise Türkiye’yi tercih etmiştir.

Tüm köylülerin ve köylerin etnik olarak Gürcü olduğu ancak 12 köyün Hristiyan, 6 köyün ise Müslüman olduğu Maçahel Vadisinde referandumun sonucunu belirlemede din en önemli bir tercih nedeni olmuştur.

Türk tarafını tercih eden köyler; Camili (Hertvisi), Düzenli (Zedvake), Efeler (Eprati), Kayalar (Kvabistavi), Maralköy (Mindieti) ve Uğurköy’dür (Akria).

Camili, Macahel Vadisi’nin merkezidir ve Macahel’in Türk tarafının bağlı olduğu Artvin Borçka’nın nüfusunun çoğunluğu Gürcü kökenli vatandaşlardır!

Maçahel ve yine Borçka’ya bağlı Karagöl’ün sınırları içinde olduğu Aralık Köyü (Klaskuri), Artvin’in bir diğer ilçesi Şavşat ve kırsalıyla birlikte Türkiye’nin en bilinen büyüleyici doğal alanlarından biridir.

Esasında Artvin bütünüyle sadece Karadeniz’in değil Türkiye’nin en güzel illerinden biridir, zira Ardanuç ve Yusufeli ayrı güzel, merkez Kafkasör ve Hatila ayrı güzel ve özel alanlardır, Doğu Karadeniz’de Akdeniz doğal bitki örtüsünün nadir görüldüğü ve koruma altında olduğu bir yerdir Hatila Vadisi.

Borçka ve Şavşat karagöller büyüleyici manzaralarıyla kartpostalları andıran yüksek rakımlı göllerdir ve her ikisi de etraflarını saran farklı flora ile bir birinden farklı güzelliklerdedir.

Maçahel’in Türkiye sınırları içindeki kısmı 25.000 hektarlık bir alanı kaplar ve büyüleyici benzersiz kültürü, endemik bitkileri, yüksek yaylaları, şelaleleri, biyolojik çeşitliliği, içleri adeta yörenin sanat ve estetiğini betimleyen süslemeler ile tarihi camileri ve saf Kafkas bal arısı sayesinde Türkiye’de UNESCO koruması altındaki ilk ve tek biyosfer rezerv alanıdır.

1830 metre olan Maçahel Geçidi yoğun kar yağışları nedeniyle Borçka ve Türkiye ile Maçahel’in bağlantısını kışın şiddetine göre bir süre keser ve bu 6 köy bütün hazırlıklarını Ekim Ayı’nın ikinci haftasına kadar yapmak zorundalar ve çok çalışkan olan yöre halkı doğayla uyumlu bir yaşam sürdükleri için bu şartlara uyumludur ve doğayı kendilerine değil kendileri doğaya uyarak örnek bir hayat standardı ve kültür ortaya çıkarmışlardır.

Kışın acil hasta durumlarına karşı Gürcistan ile yapılan anlaşma ile hastalar Batum üzerinden Hopa ve Artvin’e geçiş yapabilir, zira Gürcistan tarafının vadi içi rakımı 300-400 metreyken Türk tarafında Düzenli ve Camili hariç diğer dört köyün bazı mahallelerin rakımı 1800 metreleri geçiyor.

Etrafını çevreleyen Karçal Dağları sayesinde aynı zamanda Kafkas bal arısının saf ırk olarak kaldığı tek bölgedir ve bu sayede Kafkas Bal Arısı Dünya’nın en önemli üç arı türünden biri olarak Türkiye’nin başka bir değeri ve zenginliğidir.

Maçahel Vadisi Karadeniz Havzası, Kafkasya, Avrupa ve Türkiye’deki fauna ve flora zenginliğin oldukça önemli bir parçasıdır ve zaten 32 Koruma Alanı bulunan Türkiye’de UNESCO koruması altında bulunan tek biyosfer alanı olması da bu fauna ve flora zenginliğindendir.

Metin Yılmaz – NationalTurk