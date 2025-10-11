Kripto para intihar ettirdi

Kripto parada çok büyük çöküş

Yatırımcıların son dönemde büyük ilgi gösterdiği kripto para piyasasında dün gece çöküş yaşandı. Bu çöküşü kimi çevreler ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin‘e ekstra vergi koymasına bağlarken bazı çevrelere göre ise kripto parada resetleme yapıldı. Covid-19 döneminde kripto parada 1.2 milyar dolar buhar olurken dün gece bu rakam 19.3 milyar dolara ulaştı. Kripto paranın önemli yatırımcılarından olan ve başkalarının da yatırımlarını yöneten Ukraynalı Konstantin Galish (Kudo), çöküşle 30 milyon dolar kaybetmesinin ardından intihar etti. 32 yaşındaki genç yatırımcı, 2020 Lamborghini Urus marka aracının içinde ölü bulundu.