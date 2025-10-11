Kuzey Kore’den 80. yıl gövde gösterisi

Kuzey Kore, Kore İşçi Partisi’nin (WPK) kuruluşunun 80’inci yıl dönümünü ülkenin askeri gücünü öne çıkaran dev bir törenle kutladı. Pyongyang’daki Kim Il Sung Meydanı’nda düzenlenen geçit töreninde Chonma-20 tankları, 155 mm obüsler ve 600 mm çoklu roketatar sistemleri gibi modern silahlar sergilendi.

Törenin en dikkat çeken anı ise, geçtiğimiz ay motor testi tamamlanan “Hwasong-20” kıtalararası balistik füzesinin (ICBM) ilk kez gösterilmesi oldu.

Dünya liderleri Pyongyang’da buluştu

Kutlamalara, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yanı sıra Çin Başbakanı Li Qiang, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ve Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam gibi üst düzey konuklar da katıldı.

Kim, törendeki konuşmasında ülkesinin egemenliğini yalnızca “güç ve zaferle” koruyabileceklerini vurgulayarak, “Yalnızca güçle güvence altına alınabilecek egemenliğimizin ve davamızın ebediliğini bugün bir kez daha teyit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lider, Kore İşçi Partisi’nin tüm başarılarının ordu gücü sayesinde mümkün olduğunu belirterek, “Ordumuzun kararlılığı her geçen gün daha yüksek bir düzeye ulaşıyor. Düşmanlarını caydıracak siyasi, ideolojik ve askeri üstünlükle yenilmez bir güce dönüşmelidir.” dedi.

“Hwasong-20” ilk kez kamuoyuna tanıtıldı

Törenin en dikkat çeken unsuru, Kuzey Kore’nin bugüne kadarki en güçlü nükleer stratejik silahı olarak tanımlanan Hwasong-20 oldu. Resmi devlet medyası, füzeyi tanıtırken, “Kuzey Kore’nin en güçlü nükleer stratejik silah sistemi Hwasong-20 meydana girdiğinde seyircilerin coşkulu tezahüratları doruğa ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Hwasong-20’nin ABD ana karasını hedef alabilecek menzile sahip olduğunu belirtiyor. Törenin, Pyongyang’ın “nükleer caydırıcılığını artırma” mesajı taşıdığı yorumları yapıldı.

“Kuzey Kore’yi dünyanın en iyi sosyalist cenneti yapacağım”

Kore İşçi Partisi’nin 80. yılı kutlamaları, askeri geçit töreninden bir gün önce May Day Stadyumu’nda düzenlenen özel etkinlikle başlamıştı. Kim Jong-un, burada yaptığı konuşmada ülkesini daha refah bir geleceğe taşımaya kararlı olduğunu vurgulayarak, “Kuzey Kore’yi daha zengin, daha güzel bir ülkeye — dünyanın en iyi sosyalist cennetine — dönüştüreceğim.” sözleriyle halkına seslendi.

Uluslararası mesaj: “Güçle gelen güvenlik”

Uzmanlar, Kuzey Kore’nin bu yılki kutlamalarıyla sadece iç kamuoyuna değil, uluslararası topluma da askeri caydırıcılık mesajı verdiğini değerlendiriyor. Törende sergilenen gelişmiş silah sistemleri, Pyongyang’ın teknolojik kapasitesini ve nükleer stratejik kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

