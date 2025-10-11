Milli Takım’da Can Uzun isyanı

Can Uzun ne zaman oynayacak?

Can Uzun bu sezon Eintracht Frankfurt ile 9 maçta 6 gol, 4 asistle Alman futboluna damgasını vurdu. Almanya yerine Türk Milli Takımı’nı seçen 19 yaşındaki futbolcuya şu ana kadar teknik direktör Vincenzo Montella şans vermedi. A Milli Futbol Takımı’nın bu akşam 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda saat 21.45’te Bulgaristan ile oynayacağı maçın 11’i sızarken Can Uzun’un yine 11’de olmasına taraftarlar büyük tepki gösterdi. Futbolseverler, Fenerbahçe’de formsuz olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaraylı Yunus Akgün ve Juventus’taki performansını Ay Yıldızlılara taşıyamayan Kenan Yıldız’ın 11’de olup Can Uzun’un yine dışarıda kalmasını sert bir şekilde eleştirdi. Alman futbolunun efsanelerinden Rudi Völler, yakın zamanda “Can Uzun’u izleyince gözlerim doluyor. Almanya için ikna etmek istedik ama o, Türkiye’yi seçti” açıklamasını yapmıştı.