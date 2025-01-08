Trump şaşırtan önerisini tekrarladı: Kanada ABD’nin 51. eyaleti olmalı

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Florida’daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkanlık koltuğuna oturmasına kısa bir süre kala gündemi değerlendiren Trump, Kanada ile ilgili önerisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Trump, Kanada’nın ABD’ye muhtaç bir durumda olduğunu savunarak, “Kanada’nın (ABD’ye ait) bir eyalet olması gerekiyor” dedi. Kanada’yı ABD’nin ekonomik gücü sayesinde ayakta duran bir ülke olarak nitelendiren Trump, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri masaya yatırdı.

Trump: Kanada’yı Biz Koruyoruz

Kanada’nın ordusunun küçük olduğuna dikkat çeken Trump, “Kanada’yı aslında biz koruyoruz. Onlar bizim ordumuza güveniyorlar. Bunda bir sorun yok ama bunun bedelini ödemeleri gerekiyor. Bu çok haksızlık” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD’nin Kanada’yı korumak için yılda 200 milyar dolar harcadığını belirterek, bu durumun Amerikan halkına yük getirdiğini savundu. Kanada’nın ABD’ye ekonomik bağımlılığını vurgulayan Trump, “Kanada’da üretilen araçların yüzde 20’sini almasak bu ülke fonksiyonunu yitirir” dedi.

Kanada’nın ABD’ye Bağlanması Gerektiğini Savundu

Trump, Kanada’nın ABD’ye bağlanmasının ekonomik bir zorunluluk olduğunu ileri sürdü. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı konuşmayı hatırlatan Trump, “Trudeau’ya dedim ki, eğer size maddi destek sağlamasaydık ne durumda olurdunuz? Kanada’nın dağılacağını söyledi” diye konuştu.

Kanada’nın ekonomik olarak ABD’ye bağımlı olduğunu ve bu durumun değişmesi gerektiğini söyleyen Trump, “Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve onların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok” diyerek Kanada’nın ABD’ye bağlanmasını önerdi.

Ekonomik Dengeleri Kullanacağını Açıkladı

Trump, Kanada’nın ABD’ye bağlanmasının nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili gelen soruya, Amerikan ekonomisinin gücünü ve iki ülke arasındaki ekonomik dengeleri kullanacağını ifade etti. “Kanada’ya ihtiyacımız yok, ama onlar bize muhtaç” diyen Trump, önerisinin ABD için önemli bir adım olacağını savundu.

Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmede, Joe Biden Gonzalez’in 28 Temmuz seçimlerini kazandığını savunarak Venezuela’da “demokrasiye geçiş” çağrısında bulundu. Maduro hükümeti ise bu durumu kınayarak ABD’yi “emperyalist müdahale” ile suçladı.