Macron Çifti mahkemeye gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, ABD’li aşırı sağcı influencer Candace Owens hakkında açtıkları iftira davasında yeni bir adım atıyor. Owens’ın, Brigitte Macron’un erkek doğduğunu iddia eden paylaşımları üzerine açılan davada çift, ABD’deki mahkemeye Brigitte Macron’un kadın olduğunu kanıtlayan fotoğraflar ve bilimsel belgeler sunmaya hazırlanıyor.

“Ailesi hedef alınınca etkilendi”

Çiftin avukatı Tom Clare, BBC’nin “Fame Under Fire” adlı podcastine yaptığı açıklamada, Brigitte Macron’un bu iddiaları “son derece yıpratıcı” bulduğunu söyledi. Clare, “Bu durum Başkan Macron’u işinden alıkoymadı ama ailesi hedef alınınca bundan etkilenmemesi mümkün değil” dedi.

Clare, davada “bilimsel nitelikte uzman görüşleri” sunulacağını belirterek, çiftin iddiaların asılsız olduğunu hem genel hem de özel olarak kanıtlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Brigitte Macron amilelik fotoğrafları mahkemeye sunulacak

Avukat Clare, Brigitte Macron’un geçmişte hamilelik dönemine ait fotoğraflarının ve çocuklarını büyütürken çekilmiş görüntülerinin bulunduğunu, bunların da mahkeme kuralları çerçevesinde delil olarak sunulacağını belirtti. Brigitte Macron’un bu sürecin kendisi için zorlayıcı olacağını bildiğini ancak gerçeği kanıtlamak için bu adımı atmaya kararlı olduğunu vurguladı.

İddiaların geçmişi ve yeni dava süreci

Candace Owens, sosyal medya üzerinden milyonlarca kişiye ulaşan paylaşımlarında uzun süredir Brigitte Macron’un erkek doğduğunu öne sürüyor. Bu iddia, ilk olarak 2021’de Fransız blog yazarları Amandine Roy ve Natacha Rey tarafından yayılan bir YouTube videosuyla gündeme gelmişti.

Macron çifti, Roy ve Rey’e karşı Fransa’da açtıkları davayı 2024’te kazanmış ancak karar 2025’te ifade özgürlüğü gerekçesiyle temyizde bozulmuştu. Çift, bu karara itiraz etmiş durumda.

Temmuz 2025’te Owens’a karşı ABD’de açılan yeni davada, Owens’ın “iddiasını çürüten tüm güvenilir kanıtları yok saydığı ve bilerek komplo teorisyenlerine platform sağladığı” öne sürülüyor.

Trump yönetimi baskısı ve yargı süreci tartışmaları

Owens’ın avukatları ise davanın Delaware eyaletinde açılmaması gerektiğini, Owens’ın şirketlerinin bu eyalette kayıtlı olmadığını savunarak davanın düşürülmesini talep etti.

ABD yasalarına göre kamuya mal olmuş kişilere yönelik iftira davalarında, davacıların “kasıtlı kötüniyet” (actual malice) kanıtlaması gerekiyor.

Emmanuel Macron, geçtiğimiz ay Paris Match dergisine verdiği röportajda, “Bu benim onurumu savunmakla ilgili. Bu kişi elindeki bilginin yanlış olduğunu biliyordu ve bunu ideolojik bir amaçla, zarar vermek için yaptı.” sözleriyle davayı neden sürdürdüklerini açıklamıştı.

