Macron yeni bir krizle karşı karşıya

Fransa’da siyasetteki kriz artık olağan hale geldi. Başbakan François Bayrou, parlamentoda güven oylamasını kaybettikten sonra istifa etti. 74 yaşındaki lider yalnızca dokuz ay görevde kalabildi; bu, selefinden üç kat uzun bir süre olsa da, istifası Macron’u zor durumda bıraktı. Parlamento aritmetiği çözümsüz, bütçe açığı derin ve halk öfkeli. Fransa, bir kez daha siyasi belirsizlik girdabına sürüklendi.

Fransa’da hükümet düştü

Bayrou’nun bütçede 40 milyar avronun üzerinde tasarruf planı içeren teklifi muhalefeti birleştirdi. Sosyal yardımların dondurulması, kamu çalışanı istihdamının azaltılması ve iki resmi tatilin kaldırılması gibi maddeler, hem sol hem sağ kanattan sert tepki topladı. Oylamada 194 kabul oyuna karşı 364 ret oyu çıktı.

Macron’un seçenekleri kısıtlı

Cumhurbaşkanı Macron, “önümüzdeki günlerde” yeni bir başbakan atayacağını açıkladı. Ancak parlamentoda çoğunluk olmadığı için hangi ismin seçileceği kadar, bu hükümetin ne kadar dayanabileceği de tartışma konusu. Savunma Bakanı Sébastien Lecornu, Adalet Bakanı Gérald Darmanin, eski başbakan Bernard Cazeneuve ve Maliye Bakanı Eric Lombard isimleri öne çıkıyor.

Sokaklarda öfke hakim

Bayrou’nun düşüşü, meydanlarda binlerce kişi tarafından kutlandı. Çarşamba günü “Her şeyi durdur” sloganıyla ülke genelinde eylemler planlanıyor. 80 bin polisin görevlendirileceği protestolarda otoyol ve yakıt depolarının hedef alınması bekleniyor. Uzmanlar, tepkilerin sadece bir reformla sınırlı olmadığını, derinleşen eşitsizlik ve sürekli çöküş hissinin toplumu sardığını vurguluyor.

Bütçe çıkmazı

Fransa’nın bütçe açığı GSYH’nin yüzde 6’sına, yani yaklaşık 198 milyar avroya ulaştı. AB kuralları bu oranın yüzde 3’ün altına çekilmesini şart koşuyor. Bayrou’nun kesinti politikaları halkın tepkisini çekerken, zenginlerden alınacak vergiler reddedildi. Bu da adalet duygusunu zedeledi.

Sistemin geleceği tartışılıyor

Son 16 ayda dört başbakanın görevden düşmesi, Fransa’nın siyasi sisteminin sürdürülebilirliğini tartışmaya açtı. Analist Alain Duhamel, Le Monde gazetesine yaptığı değerlendirmede, “Artık sorulan soru, siyasi sistemimizin hayatta kalıp kalamayacağıdır” dedi.

Neden önemli?

Avro Bölgesi’nin ikinci büyük ekonomisi ve Avrupa’nın tek nükleer gücü olan Fransa’daki istikrarsızlık, kıtanın Rusya’ya karşı duruşunu zayıflatıyor, yatırımcıları tedirgin ediyor ve AB’nin mali kurallarını gölgeliyor. Ülke içinde ise refah sistemine duyulan güveni aşındırıyor.

