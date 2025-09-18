Jimmy Kimmel’ın programı Charlie Kirk yorumu sonrası askıya alındı

ABD’de geç saat kuşağının en tanınmış isimlerinden Jimmy Kimmel, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk’ün geçtiğimiz hafta suikast sonucu öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamalarla tartışma yarattı. Kimmel’in, “MAGA dünyasında birçok kişi Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalışıyor” sözleriyle gündeme gelen çıkışları sonrası ABC kanalı, 2003’ten bu yana yayınlanan “Jimmy Kimmel Live!” programını belirsiz süreyle yayından kaldırdı.

Jimmy Kimmel sessizliğini koruyor

Kimmel’in yorumlarının ardından, Nexstar Communications Group bünyesindeki 23 ABC bağlı istasyonu programı yayımlamayacağını duyurdu. Nexstar Yayıncılık Başkanı Andrew Alford, Kimmel’in sözlerinin “ulusal siyasi ortam açısından hassas bir dönemde son derece saldırgan ve duyarsız” olduğunu belirtti.

Kimmel cephesinden ise herhangi bir açıklama gelmedi. Ünlü sunucunun ABC ile olan sözleşmesi Mayıs 2026’da sona erecek.

Trump kararı kutladı, siyasi baskı iddiaları gündemde

Kararın ardından, ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden “Amerika için harika haber. Nihayet yapılması gerekeni yaptıkları için ABC’yi tebrik ediyorum.” paylaşımı yaptı.

Öte yandan, Federal Communications Commission (FCC) Başkanı Brendan Carr, Kimmel’in yorumlarını “hastalıklı” olarak nitelendirdi ve ABC ile çatı şirketi Walt Disney Company’nin sorumlu tutulabileceğini söyledi. Carr, Kimmel’in izleyicileri Kirk’ün katilinin Trump destekçisi olduğuna inandırmaya çalıştığını iddia etti.

Suikastla ilgili yeni ayrıntılar ve perde arkası baskılar

Yetkililer, Charlie Kirk’ün öldürülmesiyle suçlanan 22 yaşındaki Tyler Robinson’ın muhafazakâr bir ailede büyüdüğünü ancak son bir yılda sol görüşlü ve LGBT+ haklarını savunan biri haline geldiğini açıkladı. Robinson’ın iki genel seçimde oy kullanmadığı ve saldırıyı “Kirk’ün nefretinden bıktığı için” gerçekleştirdiğini partnerine söylediği aktarıldı.

Bu süreçte hem Walt Disney Company hem de Nexstar Communications Group’un FCC onayına ihtiyaç duyan büyük anlaşmaları gündemde. Uzmanlar, Kimmel’in görevine iade edilmesinin Trump yönetiminin tepkisini çekebileceği yorumunu yapıyor.

Basın özgürlüğü tartışmaları alevlendi

Anna Gomez gibi FCC üyeleri ve basın özgürlüğü savunucuları, hükümetin medya kuruluşlarına baskı uyguladığı eleştirilerini dile getirdi.

Foundation for Individual Rights and Expression avukatı Ari Cohn, “Başkanın hoşuna gitmeyen yayıncıları cezalandırdığı bir ülkede olamayız” dedi.

Kimmel’in programının geleceği belirsizliğini korurken, karar hem eğlence dünyasında hem de siyasi arenada büyük tartışma yaratmaya devam ediyor.

