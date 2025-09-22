Macron’dan tarihi adım: Fransa, Filistin’i resmen tanıdı

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu’nda düzenlenen Filistin Zirvesi, tarihi bir karara sahne oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıdığını açıklayarak, Orta Doğu barış sürecinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Macron, “Filistinliler için verilen devlet sözü tutulmadı. Artık bekleyemeyiz. İki devletli çözümün vakti geldi” ifadelerini kullandı.

Macron: Filistin’de büyükelçilik açacağız

Macron, Filistin güvenlik güçlerine destek vermeye hazır olduklarını belirterek, bölgede sivil güvenlik kuvveti oluşturulabileceğini söyledi. Fransa’nın Filistin’de büyükelçilik açacağını vurgulayan Macron, İsrail’in de normal ilişkiler kurması gerektiğini ifade etti.

Gazze ve ateşkes çağrısı

Gazze’de binlerce insanın yerinden edildiğini hatırlatan Macron, ateşkesin hem Filistinlilerin hayatı hem de İsrailli esirler için hayati olduğunu dile getirdi. “Hayatları kurtarmak için artık zamanı geldi” diyen Macron, şiddetin sona ermesi gerektiğini söyledi.

Filistin yönetiminden “tarihi karar” yorumu

Filistin Yönetimi, Fransa’nın kararını “tarihi ve cesur” olarak nitelendirdi. Macron, bu adımın Hamas için değil, barış için bir kazanım olduğunu belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Batı Şeria’daki yerleşimlerin genişletileceğini duyurarak tepki gösterdi.

BM’de barış mesajları

Zirvede Fransa’nın yanı sıra Suudi Arabistan da iki devletli çözüm için çağrıda bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de konuşma yapacağı oturumda, bölgedeki barış sürecine dair yeni adımların ele alınması bekleniyor.

