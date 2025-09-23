Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına soruşturma

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen konser organizasyonlarına dair harcamalarla ilgili “kamu zararı” iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına göre belediyenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı tespit edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne kamu zararı iddiası

Hazırlanan raporlarda, 32 konser hizmet alımıyla ilgili süreçlerde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Bu kapsamda, kamu kaynaklarının mevzuata aykırı biçimde kullanıldığı ve belediyenin ciddi zarara uğratıldığı iddia edildi.

Gözaltına alınan isimler

Soruşturmada, ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B., eski daire başkan vekilleri H.E. ve H.Z., çeşitli şube müdürleri, ayrıca konser organizasyonlarını üstlenen bazı şirketlerin sahip ve ortakları yer aldı. Aralarında Evren Teknik Grup, Universe Production, Festiva-Enfest Organizasyon, Gurudan Turizm Danışmanlık ve Yalınayak Gıda Organizasyon şirketlerinin temsilcilerinin de bulunduğu 13 kişi hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve “İhaleye Fesat Karıştırma” suçlamaları yöneltildi.

Eş zamanlı operasyon

23 Eylül’de başlatılan operasyon kapsamında şüpheliler eş zamanlı olarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sürdürülüyor. Şüphelilerin ilerleyen günlerde Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmesi bekleniyor.

