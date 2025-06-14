Ukrayna ile Rusya arasında dördüncü esir değişimi yapıldı

Ukrayna ile Rusya arasında savaşın sürdüğü ortamda esir takasları hız kazandı. İstanbul’da bu ay başında varılan anlaşma doğrultusunda taraflar, son bir hafta içinde dördüncü kez esir değişimi gerçekleştirdi. Hem Moskova hem de Kiev yönetimleri, bu sürecin devam edeceğine işaret eden açıklamalarda bulundu. Ancak sahadaki askeri hareketlilik özellikle Ukrayna’nın kuzeydoğusunda hız kesmeden sürüyor.

Zelenskiy: İnsanlarımızı esaretten çıkarmaya devam ediyoruz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İnsanlarımızı Rus esaretinden çıkarmaya devam ediyoruz. Bu, bir hafta içinde gerçekleşen dördüncü değişim” ifadelerini kullandı. Zelenskiy, tahliye edilen askerlerin görüntülerini de paylaştı. Kamuflaj giymiş, başları tıraşlı bazı askerler Ukrayna bayraklarına sarınmış şekilde otobüslerden inerken görülüyor. Aralarında yaralı olanların da bulunduğu askerler, yakınlarıyla kucaklaşıyor, bazıları telefonla konuşurken kameralardan yüzlerini gizliyor.

Moskova: Anlaşmalar doğrultusunda askerlerimiz geri döndü

Rusya Savunma Bakanlığı ise Telegram kanalından yaptığı duyuruda, “Rusya-Ukrayna anlaşmaları doğrultusunda… Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan yeni bir grup Rus askerinin geri döndüğü” bilgisini paylaştı. Bakanlık, askerlerin üniformalı şekilde Rus bayrakları eşliğinde karşılandığı bir video da yayımladı. Görüntülerde, askerlerin “Rusya, Rusya”, “Zafer Rusya’nın” ve “Yaşasın” sloganları attığı görülüyor.

Ukrayna’ya 1.200 kimliği belirsiz cenaze teslim edildi

Esir değişimi kapsamında dikkat çeken bir başka gelişme ise Rusya’nın Ukrayna’ya 1.200 kimliği belirsiz cenazeyi teslim etmesi oldu. Kiev yönetimi, Rusya’nın bu cenazelerin “Ukrayna vatandaşlarına, aralarında askerlerin de bulunduğuna” dair beyan verdiğini açıkladı. Ukrayna tarafı, karşılık olarak Rusya’ya cenaze teslim edip etmediğine dair bir bilgi paylaşmadı.

Sumı hattında şiddetli çatışmalar sürüyor

Öte yandan, Rusya sahadaki askeri baskısını özellikle kuzeydoğudaki Sumı bölgesinde artırmış durumda. Moskova, kendi topraklarındaki Kursk bölgesini korumak amacıyla burada bir “güvenlik kuşağı” oluşturmayı hedeflediğini açıklarken, Kiev cephesi Rus ordusunun ilerlemesinin durdurulduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Sumı hattında bir köyün Ukrayna ordusu tarafından geri alındığını belirterek, Rusya’nın bu operasyonda 53 bin asker kullandığını iddia etti.

