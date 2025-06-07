Macron’dan Grönland çıkarması!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Haziran’da Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile birlikte Grönland’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, mineral zenginliği ve jeopolitik konumuyla dikkat çeken Arktik bölgeye dair artan uluslararası gerilimin gölgesinde gerçekleşecek.

Avrupa Birliği’nden birlik mesajı

Macron’un ziyareti, Danimarka hükümeti tarafından “Avrupa birliğinin güçlü bir sembolü” olarak tanımlandı. Başbakan Frederiksen, “Zorlu bir dış politika döneminden geçerken, Grönland ve Danimarka’ya yönelik uluslararası desteği görmek son derece umut verici” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Fransa’nın AB içindeki askeri gücünü ve diplomatik etkisini bölgede pekiştirme adımı olarak da değerlendiriliyor.

ABD’nin Arktik planlarına karşı hamle

Macron’un ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı satın alma arzusu ve olası askerî müdahale söylemleri sonrası geldi. Danimarka ve Grönland hükümetleri, bu açıklamaları defalarca “saygısız ve kabul edilemez” olarak nitelemişti.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, “Grönland hiçbir ülkenin satın alabileceği bir mülk değildir” diyerek bu girişimlere karşı çıkmıştı.

Gündem: Arktik güvenliği, iklim ve ekonomi

Grönland’daki görüşmelerde yalnızca stratejik güvenlik değil, iklim değişikliği, enerji iş birliği ve ekonomik kalkınma da ele alınacak. Frederiksen’in ofisinden yapılan açıklamada, “Grönland ve Krallığımız, sadece jeopolitik öneme sahip değil, aynı zamanda çevresel ve ekonomik açıdan da küresel ilgiyi hak ediyor” denildi.

Fransa’dan Danimarka’ya güvenlik desteği sinyali

Ziyaretin, Fransa parlamentosunda 5 Haziran’da kabul edilen ve Danimarka’ya muhtemel askerî destek taahhüdü içeren tartışmalı karardan sadece günler sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. 212 evet oyuyla kabul edilen tasarı, AB içi dayanışma mesajı niteliği taşıyor.

Macron’un diplomasi trafiği hızlandı

Macron’un ziyareti, Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt’in geçtiğimiz ay Fransa’yı ziyaret edip resmi davet iletmesinin ardından planlandı. Ziyaret öncesi Grönland basınında çıkan haberler, bu diplomatik trafiğin ayak seslerini vermişti.

