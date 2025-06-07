Los Angeles’ta göçmen operasyonuna protesto edildi

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), Los Angeles genelinde birçok noktada gerçekleştirdiği gözaltı operasyonlarıyla onlarca göçmeni hedef aldı. İş yerlerine düzenlenen baskınlarla başlayan süreç, şehir merkezinde protesto gösterilerine dönüştü. Göçmen hakları savunucuları, federal mahkeme binası önünde toplanırken polis ile göstericiler arasında tansiyon yükseldi.

Los Angeles’ta gözaltılar başladı, sokaklar karıştı

ICE ekiplerinin Los Angeles genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda göçmen gözaltına alındı. ABD medyası, özellikle belgesiz çalışan göçmenlerin hedef alındığına dikkat çekerken, operasyonun ardından kent genelinde tepkiler yükseldi. Gözaltı merkezinin bulunduğu alan ile mahkeme binası önünde toplanan protestocular, göçmen politikalarına karşı sloganlar attı.

Polise beton parçası atıldı, gazla müdahale geldi

Göstericilerden bazıları, çevik kuvvet ekiplerine beton parçaları fırlattı. Polis, protestoculara göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Çatışma görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yetkililer, olaylarda herhangi bir ciddi yaralanma olmadığını belirtse de gerginlik uzun süre devam etti.

Belediye başkanından sert tepki

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, düzenlenen operasyonu sert sözlerle eleştirdi. Bass, ICE baskınlarının şehirde korku yarattığını belirterek, “Bu tür müdahaleler temel güvenlik ilkemizi zedeliyor ve toplumsal huzuru tehdit ediyor” dedi.

Trump’ın vaadi hayata geçiyor

Ocak ayında yeniden göreve gelen ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçle mücadele konusunda sert önlemler alacağını açıklamıştı. Belgesiz göçmenlere yönelik gözaltı ve sınır dışı işlemlerini artıracağını ifade eden Trump yönetimi, ICE operasyonlarıyla bu politikayı hayata geçirmeye başladı. Los Angeles’taki baskınlar, bu sürecin en geniş çaplı örneklerinden biri oldu.