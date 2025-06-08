Kolombiya’da başkan adayı Miguel Uribe Turbay’a suikast

Turbay başından iki kez vuruldu

Kolombiya‘da başkan adayı Miguel Uribe Turbay, başkent Bogota’da suikaste uğradı. 39 yaşındaki başkan, küçük bir kalabalığa hitap ederken açılan ateş sonucu başından ağır bir şekilde yaralandı. Olayla ilgili 15 yaşındaki bir kişi tutuklandı. Uribe’nin eşi, Maria Claudia Tarazona, “Miguel şu anda yaşam savaşı veriyor. Tanrı onu yaşama döndürmeye çalışan doktorlara güç versin” açıklamasını yaptı.

Turbay’ın annesi öldürülmüştü

Kolombiya‘da mevcut Devlet Başkanı Gustavo Petro, suikaste uğrayan sağ kanattan rakibine yapılan saldırıyla ilgili olarak, “Bu saldırı sadece bir kişiye değil, demokrasiye karşı da yapılmıştır” dedi. Babası sendika lideri ve iş insanı olan Miguel Uribe Turbay’ın gazeteci annesi Diana Turbay, 1991’de Pablo Escobar’ın yönettiği uyuşturucu örgütü Medellin Kartelleri tarafından kaçırılmış, kurtarma operasyonu sırasında öldürülmüştü.