Macron: Rusya karşısında zayıflık gelecekte yeni çatışmaları doğurur

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle yapılan Gönüllüler Koalisyonu görüntülü konferansının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Elysee Sarayı’nda konuşan Macron, Ukrayna’da süren savaşın yalnızca Kiev yönetimi için değil, Avrupa’nın güvenliği için de kritik bir dönemece geldiğini belirtti. “Rusya karşısında zayıflık gösterilmesi halinde gelecekteki bir çatışmaya zemin hazırlanmış olur” diyen Macron, uluslararası düzenin korunması için Avrupalıların ve müttefiklerin birleşik bir cephe göstermesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa için kritik dönemeç

Macron, konferansın ardından yaptığı değerlendirmede, “Bu çatışmada önemli bir an ve Ukrayna için olduğu kadar Avrupa’nın güvenliği için de önemli bir an” sözleriyle mevcut sürecin önemine dikkat çekti. İtalya, İngiltere, Almanya ve AB liderlerinin yanı sıra Japonya ve Kanada’nın da sürece dahil olduğunu belirten Macron, yarın Beyaz Saray’da yapılacak kritik toplantıya hazırlık amacıyla koalisyonun bir araya geldiğini söyledi.

Macron: Avrupa korkulan ve güçlü bir kıta olmalı

Macron, Avrupa’nın güvenliği için güçlü bir duruş sergilemenin hayati olduğunu vurguladı. “Eğer bugün zayıf olursak, yarın ağır bir bedel öderiz. Avrupa özgür ve bağımsız olmak istiyorsa, korkulan ve güçlü bir kıta olmalıdır” ifadelerini kullanan Macron, hiçbir ülkenin güvenlik garantileri olmadan toprak kaybını kabul etmeyeceğini de dile getirdi.

Uluslararası düzenin korunması çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı, müttefik güçlerin cephe hattında değil, destekleyici bir unsur olarak varlık göstermeye hazır olduklarını ifade ederek, “Arzumuz, Avrupalılar ve Ukraynalılar arasında birleşik bir cephe sunmak ve kimlerin barışın, uluslararası hukukun yanında olduğunu teyit etmektir. En önemlisi, uluslararası düzenin topluca nasıl korunacağını göstermektir çünkü Avrupalıların ve Fransızların güvenliği söz konusudur” dedi.

AB’den baskı vurgusu

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’da ateşkes sağlanamaması durumunda Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğini söyledi. Costa, “Eğer bir ateşkes üzerinde anlaşma sağlanamazsa AB ve ABD, Rusya üzerindeki baskıyı artırmalıdır. Ukrayna’nın barış koşullarını belirleme konusundaki haklarına saygı gösterilmelidir” sözleriyle sürecin önemine dikkat çekti.

