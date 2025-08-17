Konyaspor açık ara

Konyaspor’dan iki haftada yedi gol

Süper Lig‘de Konyaspor, Gaziantep FK’yı 3-0 yenerek ikide iki yaptı. İlk hafta Eyüpspor deplasmanında 4-1 kazanan yeşil-siyahlılar, Gaziantep FK’yı da 3-0 mağlup etti. 18. dakikada Ndao, 50’de Danijel Aleksic, 83’te Yhoan Andzouana kaydetti. Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, Gençlerbirliği deplasmanında 81’de Nikola Storm’un golüyle iki haftada 6 puana ulaştı.

3-0

KONYASPOR-GAZİANTEP FK

STAT: Konya BŞB.

HAKEMLER: Adnan Kayatepe, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar, Erkan Engin (VAR)

GOLLER: Ndao (Dk. 18), Danijel Aleksic (Dk. 50), Yhoan Andzouana (Dk. 83)

SARI KARTLAR: Jevtovic, Adil, Enis Bardhi / Juninho Bacuna, Ndiaye, Ogün

KONYASPOR: Deniz – Andzouana, Bazoer, Adil, Guilherme – Jevtovic (Dk. 87 Stefanescu), Melih – Ndao (Dk. 79 Tunahan), Aleksic (Dk. 72 Pedrinho), Bardhi (Dk. 78 Bjorlo) – Umut Nayir (Dk. 86 Melih Bostan)

GAZİANTEP FK: Zafer – Sorescu, Abena, Semih, Rodrigues – Ndiaye (Dk. 73 Ogün), Bacuna (Dk. 56 Lungoyi) – Enver Kulasin (Dk. 57 Ali Osman), Kozlowski, Maxim (Dk. 79 Mirza Cihan) – Boateng