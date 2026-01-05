Maduro’nun oğlu Meclis’te gözyaşlarına boğuldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ABD’de alıkonulmasının ardından ülkede siyasi tansiyon yükselirken, Ulusal Meclis’te duygusal anlar yaşandı. Maduro’nun oğlu ve milletvekili Nicolás Maduro Guerra, kürsüde yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı.

“Dönene kadar görev başındayız”

Meclis oturumunda babasına hitap eden Maduro Guerra, “Baba, ailemizdeki herkesi güçlü insanlar haline getirdin. Sen dönene kadar buradayız ve görevimizi yapıyoruz. Vatan emin ellerde. Yakında Venezuela’da yeniden kucaklaşacağız ve çocukları göreceksin. Yaşasın Venezuela, yaşasın vatan. Ne gerekiyorsa yapmak için dimdik ayaktayız. Seni çok seviyoruz” dedi.

Rodríguez’e destek mesajı

Maduro’nun oğlu, geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez’e de açık destek verdi. Maduro Guerra, “Üstlendiğin bu zor görevde sana koşulsuz destek veriyorum. Bana ve aileme güvenebilirsin. Bu sorumluluğu taşırken doğru adımları atma konusunda yanındayız” diye konuştu.

Birlik çağrısı yaptı

Siyasi birlik vurgusu yapan Maduro Guerra, “Venezuela’da barışı sağlamak, ülkeyi ayağa kaldırmak ve Nicolas ile Cilia Flores’in geri dönmesini sağlamak için mutlak birlik içindeyiz” ifadelerini kullandı.