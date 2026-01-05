Delcy Rodríguez yemin etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD operasyonuyla ülke dışına çıkarılmasının ardından başlayan geçici yönetim süreci resmileşti. Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez, Ulusal Meclis’te yemin ederek Venezuela’nın geçici Devlet Başkanı oldu.

Delcy Rodríguez göreve başladı

Maduro’nun alıkonulmasının ardından Yüksek Mahkeme kararıyla geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirilen Delcy Rodríguez, Meclis’te düzenlenen oturumda başkanlık yemini etti. Rodríguez’in yemininin ardından, ülkede geçici yönetim dönemi resmen başlamış oldu.

İlk açıklamalar dikkat çekti

Göreve başlamadan önce ABD’ye yönelik sert açıklamalar yapan Rodríguez’in, daha sonra daha temkinli bir dil kullanarak işbirliği mesajları vermesi dikkat çekti. Rodríguez, geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından dış politikada diyalog vurgusunu öne çıkardı.

ABD’ye işbirliği çağrısı

Delcy Rodríguez, görevlendirilmesinin ardından ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram üzerinden “dünyaya ve ABD’ye bir mesaj” başlığıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, dış tehditlerden arındırılmış bir ortamda yaşamayı arzuladıklarını belirten Rodríguez, karşılıklı saygı ve uluslararası işbirliğine dayalı ilişkiler istediklerini ifade etti.

Barış vurgusu yaptı

Rodríguez, Venezuela’nın barış içinde bir arada yaşama ilkesine bağlı olduğunu vurgulayarak, ülkesinin uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog ve işbirliğine açık olduğunu yineledi.

