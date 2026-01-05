Maduro: Ben masumum, ülkemin hâlâ başkanıyım

ABD’nin 2 Ocak gecesi Venezuela’nın başkenti Caracas’a düzenlediği hava saldırılarının ardından alıkonularak New York’a götürülen Nicolas Maduro, bugün ABD’de ilk kez hâkim karşısına çıktı. Tüm dünyanın izlediği tarihi duruşmada Maduro, yöneltilen suçlamaları reddederek “Ben masumum, suçlu değilim, dürüst biriyim, hâlâ ülkemin başkanıyım” dedi.

Mahkeme salonunda gergin anlar

New York’taki duruşma, Maduro’nun mahkeme salonuna kelepçeli ve ayak prangalı şekilde getirilmesiyle başladı. Salon girişinde prangaların sesi duyulurken, Maduro’nun izleyicilere dönerek başını salladığı ve “Buenos dias” dediği görüldü. Duruşmanın sonunda izleyicilerden bir kişinin İspanyolca bağırarak Maduro’ya tepki göstermesi üzerine gergin anlar yaşandı.

Maduro’dan “Kaçırılmış başkanım” çıkışı

Salondan çıkarılırken kendisine bağıran kişiye yanıt veren Maduro, “Ben kaçırılmış bir devlet başkanıyım, bir savaş tutsağıyım” ifadelerini kullandı. Maduro, eşi Cilia Flores ile birlikte arka kapıdan güvenlik eşliğinde mahkemeden çıkarıldı.

Suçlamaları net şekilde reddetti

ABD’de narkoterörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarıyla yargılanan Maduro, hâkim karşısında suçlamaların tamamını reddetti. İlk duruşmanın, uzun sürecek bir hukuki mücadelenin başlangıcı olduğu değerlendiriliyor. Maduro’nun bir sonraki duruşmasının 17 Mart’ta yapılacağı bildirildi.

Assange’ın avukatı savunmayı üstlendi

Maduro’nun savunmasını, WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın da avukatlığını yapan Barry Pollack üstlendi. Pollack, müvekkilinin egemen bir devletin başkanı olduğunu ve bu statünün sağladığı ayrıcalıklara sahip bulunduğunu belirterek, Maduro’nun askeri bir operasyonla alıkonulmasının hukuka aykırı olduğunu savundu.

Eşi Flores için sağlık gerekçesi

Cilia Flores’in avukatı Mark Donnelly ise müvekkilinin sağlık sorunları bulunduğunu, kaburgalarında kırık ya da ciddi darbe olabileceğini ve kapsamlı bir röntgen incelemesine ihtiyaç duyduğunu mahkemeye bildirdi. Mahkeme, hem Maduro’nun hem de Flores’in şimdilik tutuklu kalmasına karar verdi.

Venezuela’da geçici başkanlık süreci

Maduro’nun alıkonulmasının ardından Venezuela Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi. Washington yönetimi Rodríguez’e yönelik sert mesajlar verirken, Rodríguez ise ABD’ye uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliği çağrısında bulundu.

BM’de acil toplantı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD’nin Venezuela operasyonunu görüşmek üzere acil toplantı düzenledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası hukuka uyulmadığına dair ciddi endişeler bulunduğunu ifade etti. ABD tarafı ise operasyonu “hukuki ve sınırlı bir güvenlik müdahalesi” olarak savundu.

