İlk finalist Galatasaray oldu

Galatasaray’da ve Trabzonspor çok eksikle

Türkiye Süper Kupa dörtlü finalinde Galatasaray, Trabzonspor’u 4-1 yenerek finalist oldu.

Sarı-kırmızlılarda Jakobs, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Yusuf Demir ve Victor Osimhen kadroda yer almadı.

Bordo-mavililerde Edin Visca, Rayyan Baniya, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç ve Okay Yokuşlu’ya ek olarak Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarında olan Christ Oulai ve Paul Onuachu kadroda yoktu.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan ve hakem Cihan Aydın’ın yönettiği mücadelede Galatasaray 28. dakikada ilk golü buldu.

Roland Sallai’nin sağdan ortasında Barış Alper Yılmaz gelişine sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

45+2’de Mauro İcardi’nin pasında Eren Elmalı, skoru 2-0’a taşıdı.

55’te Olaigbe’nin soldan ceza sahasına yerden paralel pasını kale ağzında Felipe Augusto topu filelerle buluşturdu: 2-1

63’te Leroy Sane’nin harika çalımların ardından pasını aktardığı Yunus Akgün durumu 3-1 yaptı.

81’de Kazımcan Karataş’ın asistinde Mauro Icardi skoru 4-1’e taşıdı.

Yarı finalin diğer maçı yarın saat 20:30’da Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak.

4-1

GALATASARAY-TRABZONSPOR

STAT: Gaziantep BŞB.

HAKEMLER: Cihan Aydın, Anıl Usta, Serkan Çimen, Ömer Faruk Turtay (VAR)

GOLLER: Barış Alper Yılmaz (Dk. 38), Eren Elmalı (Dk. 45+2), Yunus Akgün (Dk. 63), Mauro Icardi (Dk. 81) / Felipe Augusto (Dk. 55)

SARI KARTLAR: Sara / Batagov, Serdar Saatçı

GALATASARAY: Uğurcan – Sallai, Sanchez (Dk. 79 Lemina), Abdülkerim, Eren (Dk. 71 Kazımcan) – İlkay Gündoğan (Dk. 61 Lucas Torreira), Sara – Leroy Sane, Yunus Akgün (Dk. 71 Kaan Ayhan), Barış Alper (Dk. 79 Ahmed Kutucu) – Mauro Icardi

TRABZONSPOR: Onana – Pina (Dk.88 Cihan Çanak), Serdar, Batagov, Ozan – Bouchouari – Zubkov (Dk. 87 Salih Malkoçoğlu), Ernest Muçi, Folcarelli, Olaigbe (Dk. 77 Nwakaeme) – Augusto