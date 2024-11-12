Almanya’da erken seçim tarihi belli oldu

Almanya’da Trafik ışıklarının sönmesinin ardından yeni seçimlerin tarihi konusunda büyük tartışmalar yaşandı. Erken federal seçim 23 Şubat 2025’te gerçekleşecek.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ve Hristiyan Demokrat Birliği/Hristiyan Sosyal Birliği (CDU/CSU), 23 Şubat 2025’te yapılacak bir erken seçim konusunda mutabakata vardı.

FDP ve Yeşiller’in de öneriyi desteklediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in seçim tarihiyle ilgili nihai kararı vermesi gerekiyor. Ancak teklife karşı çıkması beklenmiyor.

16 Aralık’ta güven oyu mu?

Şansölye Olaf Scholz’un (SPD) Federal Meclis’ten ne zaman güven oyu isteyeceğinin şimdi açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu oylamada beklenen yenilgi yeni seçim sürecini başlatacak.

Birlik, Şansölye’den bu Çarşamba günü güvenoyu istemesini istemişti. Ancak Scholz bunu reddetti. Güven oylamasının 16 Aralık’ta yapılması bekleniyor.

Scholz çoğunluğu sağlayamazsa Cumhurbaşkanının Federal Meclis’i feshetmek için 21 günü var. Bu durumda, yeni seçimin yapılması için 60 günlük bir süre kalıyor. Bu son tarih de 23 Şubat.

Seçim tarihine ilk tepkiler

Alman medyasına göre belirlenen seçim tarihi ideal bir tarih değil çünkü Saksonya’da okullar tatil.

Saarland’da tatillerden hemen önceki hafta sonu, pek çok insanın seyahat etmiş olması muhtemel.

Oy kullanma hakkına sahip olanların yaklaşık yüzde altısı bu federal eyaletlerde yaşıyor. Postayla oylama da bir seçenek olarak mevcut.

Artık federal seçimlere kadar eyalet seçimleri yapılmayacak. Hamburg’da genel seçimler bir hafta sonra 2 Mart’ta yapılacak.

Seçim tarihi tartışmaları günlerce sürdü

Geçtiğimiz Çarşamba günü trafik ışığı koalisyonunun dağılmasının ardından Scholz, Mart ayı sonunda yeni bir seçim yapılması lehinde konuşmuştu.

Pazar gecesi kamu yayıncısı ARD’ye verdiği bir mülakatta Scholz, “Görevime yapışmış değilim,” dedi.

“En iyisinin ne olduğunu ve vatandaşların ve şu anda hükümette olan partilerle rekabet eden partilerin ve Federal Meclis’te temsil edilen partilerin haklarının nerede olduğunu düşünün. Dikkate alınması gereken pek çok şey var,” diye ekledi.

“Ben sadece bunun gerçekleşmesinden yana olduğumu söylüyorum çünkü bunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesini de istiyorum. Herkesten yeni bir yetki istemiyorum, sadece SPD lehine güçlü bir oyla vatandaşlardan yetki istiyorum.”

Koalisyon bir süredir özellikle ekonomi politikası konusunda anlaşmazlık içindeydi. 2025 bütçesi üzerindeki ciddi baskılar ve Alman ekonomisinin hayal kırıklığı yaratan performansı, sorunlarla nasıl yüzleşileceği ve çözüleceği konusunda giderek daha farklı önerilerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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