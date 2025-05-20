Meksika’da yeni bir kartel savaşı mı başlıyor?

Meksika’nın Sinaloa eyaleti, organize suçun merkez üssü haline gelmiş durumda. Hafta sonu sosyal medyada yayılan bir videoda onlarca silahlı adamın görünmesi ve Los Chapitos’un CJNG ile ittifak yaptığı yönündeki açıklamalar, uzun süredir konuşulan iddiaları yeniden gündeme taşıdı. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), bu ittifakı doğrulayarak “ciddi sonuçlara yol açabilecek bir güç birleşimi” uyarısında bulundu.

Silahlı video, şüpheleri gerçeğe dönüştürdü

Ortaya çıkan videoda, kimliği belirsiz bir ses, “Söylentiler doğru. CJNG ile Los Chapitos ittifakı onaylandı. Temizlik başladı” dedikten sonra silah sesleri duyuluyor. Arka planda “Bay Mencho” (CJNG lideri Nemesio Oseguera Cervantes) ve “Bay Iván” (El Chapo’nun oğlu Iván Archivaldo Guzmán) adları geçiyor. Görüntüler, kartel propagandası olabileceği gerekçesiyle şüpheyle karşılansa da DEA’nin teyidi sonrası iddiaların ciddiyeti arttı.

Meksika’da çatışmalar yayılıyor

5 Mayıs’tan bu yana Culiacán ve çevresinde yoğunlaşan çatışmalar artık kuzeydeki dağlık bölgelere sıçradı. Guamuchil, Choix ve Badiraguato gibi belediyelerde silahlı gruplar açıkça dolaşıyor. Bir zamanlar huzurlu olan Mocorito bölgesi bile çatışmalardan etkilendi. Yerel çetelerin taraf değiştirdiğine dair söylentiler güç kazanıyor.

Taraf değiştiren gruplar ve yeni ittifaklar

Sosyal medyada paylaşılan içeriklere göre, El Chapo’nun eski adamlarından Iván “El Cholo” Gastelum’a bağlı olan “Los Cholos” grubu, El Mayo Zambada’nın müttefiklerinden Chapo Isidro ile yakın temas kurdu. Ocran Leaks adlı YouTube kanalının iddiasına göre, bu gruplar El Chapitos’a karşı birleşiyor.

İttifak, El Chapo’nun oğlu Iván’ın kaçışından sonra geldi

İddiaya göre, Şubat ayında Iván Archivaldo Guzmán Culiacán’daki bir evdeki gizli tünel sayesinde güvenlik güçlerinden kaçtı. Babası El Chapo’nun kaçışlarıyla ünlü olması nedeniyle bu olay “mirasa sadakat” olarak yorumlandı. The Wall Street Journal, söz konusu kaçışı geçen hafta haberleştirerek dikkatleri bir kez daha Los Chapitos üzerine çekti.

Gelecek belirsiz, şiddet sürecek mi?

Uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelede Meksika hükümeti, her iki fraksiyona da operasyon düzenliyor olsa da, son dönemde Los Chapitos üyeleri daha fazla hedef alınmış durumda. Bu durum, CJNG ile kurdukları ittifakın savunma amaçlı olduğu yorumlarını beraberinde getiriyor. Ancak durumun nereye evrileceği halen belirsiz. Uzmanlar, bu yeni ittifakın 2000’li yılların başındaki Beltrán Leyva-Los Zetas ortaklığını andırdığını belirtiyor. O dönem yaşanan iç savaş, Meksika‘da kartel dinamiklerini kökten değiştirmişti.

