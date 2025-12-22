Moskova’da bombalı suikast: Rus general Fanil Sarvarov hayatını kaybetti

Rusya’nın başkenti Moskova’da sabah saatlerinde meydana gelen patlama, ülkenin askeri ve güvenlik çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Rusya Genelkurmayı’nda kritik bir görevde bulunan Fanil Sarvarov, aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Fanil Sarvarov’un aracı hareket ettikten saniyeler sonra patladı

Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasına göre patlama, yerel saatle 07.00 sıralarında gerçekleşti. Ön incelemelerde, el yapımı patlayıcının sürücü koltuğunun altına yerleştirildiği ve aracın hareket etmesinden kısa süre sonra infilak ettiği belirtildi. Patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan yedi araçta da hasar meydana geldi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Patlama sonrası çok sayıda şarapnel yarası ve kırıklar nedeniyle ağır yaralanan Sarvarov, hızla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Moskova Savcılığı soruşturmayı devralarak güvenlik önlemlerini artırdı.

Hedefli suikast şüphesi

Resmî ve gayriresmî kaynaklar, saldırının rastlantısal olmadığını ve planlı bir suikast olabileceğini değerlendiriyor. Sarvarov’un araçta yalnız olduğu, saldırının doğrudan kendisini hedef aldığı ifade ediliyor. Rus yetkililer, bombanın kimler tarafından yerleştirildiğine dair ihtimaller üzerinde çalışırken, Ukrayna özel servisleri ihtimali de soruşturma dosyasında yer alıyor.

Fanil Sarvarov kimdir?

Tümgeneral rütbesindeki Fanil Sarvarov, Rusya Savunma Bakanlığı bünyesinde Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu. Askerî kariyeri boyunca Çeçenistan, Güney Osetya, Suriye ve Ukrayna’daki operasyonlarda yer aldığı belirtilen Sarvarov, özellikle operasyonel eğitim ve hazırlık konularında uzman bir isim olarak biliniyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin döneminde yürütülen askeri planlamalarda önemli roller üstlendiği ifade ediliyor.

Soruşturma sürüyor

Moskova Başsavcılığı, Yasenevaya Caddesi’ndeki patlamaya ilişkin ceza soruşturmasının titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

