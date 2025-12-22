Epstein dosyalarında Trump belgelerinin kaldırıldığı açıklandı

ABD’de kamuoyunun merakla beklediği Jeffrey Epstein belgelerinin yayımlanmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde paylaşılan dosyalar arasında yer alan bazı fotoğraflar ve belgeler, kısa süre içinde erişime kapatıldı. Kaldırılan belgeler arasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın da yer aldığı bir fotoğrafın bulunması siyasi tartışmaları alevlendirdi.

Trump’ın belgeleri neden kaldırıldı?

ABD Adalet Bakanlığı, söz konusu görsellerin New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından “mağdurların korunması” gerekçesiyle incelemeye alındığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, bu adımın “aşırı ihtiyat” çerçevesinde atıldığı vurgulandı. Yapılan inceleme sonrasında Trump’ın yer aldığı fotoğrafın yeniden yayımlandığı, ancak diğer bazı belgelerin hâlâ inceleme aşamasında olduğu aktarıldı.

Todd Blanche: Trump’la ilgisi yok

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, belgelerin kaldırılmasının Donald Trump’la ilgisi olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Blanche, söz konusu fotoğrafların mağdur hakları savunucularından gelen uyarılar üzerine geçici olarak yayından kaldırıldığını belirterek, “Bu durumun Başkan Trump’la hiçbir ilgisi yok” dedi.

Kongre’den sert tepki

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’ndeki Demokrat üyeler, bazı belgelerin gerekçe gösterilmeden erişimden kaldırılmasına tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda, “Başka neler gizleniyor?” sorusu yöneltilirken, Adalet Bakanlığı’ndan tam şeffaflık talep edildi.

Epstein dosyaları neden kritik?

Jeffrey Epstein’e ait belgeler, Kongre’de kabul edilen yasa doğrultusunda kamuoyuna açılmıştı. Belgelerde fotoğraflar, videolar ve soruşturma materyalleri yer alırken, çok sayıda sayfanın yoğun biçimde karartılmış olması da eleştirilmişti. Dosyaların, Epstein’in siyaset ve iş dünyasındaki ilişkilerine dair yeni tartışmaları tetiklediği belirtiliyor.

“Tüm Trump belgeleri yayımlanacak”

Todd Blanche, Epstein dosyalarında Trump’a ait herhangi bir belge veya fotoğraf bulunması halinde, mağdur güvenliği dışında hiçbir gerekçeyle gizleme yapılmayacağını söyledi. Blanche, “Başkan Trump’ın saklayacak hiçbir şeyi yok” ifadelerini kullandı.

Yeni belgeler yolda

Adalet Bakanlığı, önümüzdeki haftalarda Epstein dosyalarına ilişkin yüz binlerce ek belgenin daha kamuoyuna açıklanacağını duyurdu. Ancak belgelerin, tanık kimlikleri ve mağdur güvenliği gerekçesiyle kısmen sansürlenebileceği belirtildi.

