Rusya, Navalny’nin avukatlarına hapis cezası verdi

Rusya, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden muhalif lider Alexei Navalny’nin avukatları Vadim Kobzev, Alexei Liptser ve Igor Sergunin’i “aşırılıkçı bir örgüte katılmak” suçlamasıyla mahkûm etti. Kobzev 5.5 yıl, Liptser 5 yıl ve Sergunin 3.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kremlin Baskıyı Tırmandırıyor

Karar, Ukrayna işgali sırasında artan muhalefet baskısının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Navalny’nin avukatları, liderin cezaevinden dünyaya mesajlarını ileten neredeyse tek bağlantı noktasıydı. Avukatlar, mesajları sosyal medyada paylaşarak Navalny’nin düşüncelerini destekçilerine ulaştırıyordu.

Mahkeme, avukatların “aşırılıkçı faaliyetlere” yardım ettiğini iddia etti ve bu mesajların suç planlamasında kullanıldığını öne sürdü. Ancak savunma tarafı, bu iddiaların politik bir susturma hamlesi olduğunu belirtti.

Batı’dan Sert Tepkiler

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, verilen hapis cezalarını sert bir şekilde eleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Kremlin’in bu hamlesini “hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına yönelik sistematik bir saldırı” olarak nitelendirdi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise Kremlin’e tüm siyasi mahkûmları serbest bırakma çağrısı yaptı.

Fransa’nın Dışişleri Bakanlığı, kararın “hukuk mesleğine yönelik bir yıldırma hamlesi” olduğunu vurgularken, Almanya, avukatların cezalandırılmasının Kremlin’in baskıcı politikalarının bir başka göstergesi olduğunu ifade etti.

Navalny’nin Düşünceleri Susturulmak İsteniyor

Avukat Vadim Kobzev, mahkeme sürecinde bu davayı Stalin dönemi baskılarıyla kıyaslayarak, “80 yıl geçti ve burada, Petushki mahkemesinde insanlar yine devleti eleştirdikleri için yargılanıyor” dedi. Navalny’nin daha önce avukatlarının tutuklanmasını “beni daha da izole etme girişimi” olarak değerlendirdiği biliniyor.

Hukuk Mesleği Tehlikede

Rusya’da siyasi baskıları izleyen OVD insan hakları grubu, bu kararın avukatlık mesleğini hedef aldığını ve siyasi mahkûmları savunmayı giderek daha tehlikeli hale getirdiğini vurguladı. Grup, “Bu karar, Rusya’da hukukun üstünlüğünün kalan son kırıntılarını da yok etme riskini taşıyor” açıklamasında bulundu.

Aleksey Anatolyeviç Navalni kimdir?

Aleksey Anatolyeviç Navalni (4 Haziran 1976 – 16 Şubat 2024), Rus avukat, aktivist ve siyasetçidir. Rusya’da yolsuzluk karşıtı çalışmaları ve Vladimir Putin’e yönelik eleştirileriyle tanınmıştır.

Navalni, 2009 yılından itibaren Rusya ve uluslararası medyada, özellikle yolsuzluk karşıtı duruşuyla öne çıktı. “Yolsuzlukla Mücadele Vakfı”nın (FBK) kurucusu olan Navalni, Rusya’daki yolsuzlukları ifşa etmek ve siyasi değişim sağlamak için yoğun bir mücadele verdi.

Navalni, Birleşik Rusya Partisi’ni “dolandırıcı ve hırsız partisi” olarak tanımlayarak geniş bir kitleye ulaştı. YouTube ve Twitter gibi platformlarda milyonlarca takipçiye ulaşan Navalni, bu kanallar aracılığıyla Rusya’daki yolsuzlukları belgeleyen içerikler yayımladı.

Navalni, 2013 ve 2014 yıllarında zimmete para geçirme suçlamalarıyla iki ayrı davada mahkûm edildi. Bu davalar, uluslararası toplum tarafından siyasi amaçlı olarak değerlendirildi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından adil yargılanma hakkının ihlal edildiği açıklandı.

2021 yılında Rusya’ya döner dönmez gözaltına alındı. Navalni’nin tutuklanması ve ardından yayımlanan “Putin’in Sarayı” belgeseli, ülke genelinde protestolara neden oldu. Mart 2022’de, sahte delillerle dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ağustos 2023’te ise aşırılıkçılık suçlamasıyla ek 19 yıl ceza aldı.

20 Ağustos 2020’de Noviçok adlı bir sinir gazıyla zehirlenerek ölüm tehlikesi atlattı. Almanya’da tedavi edilen Navalni, sağlığına kavuştuktan sonra Rusya’ya döndü ve burada gözaltına alındı.

Navalni, 16 Şubat 2024’te Batı Sibirya’daki Yamalo-Nenets hapishanesinde hayatını kaybetti. Ölümü, uluslararası toplumda büyük yankı uyandırdı ve protestolara neden oldu. Navalni, ölümünden önce hapishanede kötü muamele, yetersiz beslenme ve sağlık sorunlarıyla mücadele etmekteydi.

Navalni, hem Rusya’da hem de uluslararası arenada yolsuzluk karşıtı mücadele ve demokrasi savunuculuğu ile hatırlanmaktadır. Rusya’daki siyasi baskılara rağmen, özgürlük ve adalet mücadelesinin simgesi haline gelmiştir.

Almanya: Rusya’nın “Gölge Filosu”na ait tanker mahsur kaldı

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Sömestr tatilinde Bali’nin kalbinde huzur: The Kayon Jungle Resort