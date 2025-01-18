Donald Trump’ın başkanlık yemin töreni aşırı soğuk nedeniyle kapalı alanda yapılacak

ABD’nin 20 Ocak’ta düzenlenecek başkanlık yemin töreni, seçilmiş Başkan Donald Trump tarafından yapılan açıklamaya göre, aşırı soğuk hava tahminleri nedeniyle kapalı alanda gerçekleştirilecek. Tören, Kongre binasının iç kısmında düzenlenecek.

“Halkın güvenliği önceliğim”

Trump, açıklamasında, “Ülkemizin insanlarını korumak benim görevim. 20 Ocak’ta dışarıda bulunacak yüz binlerce insanın güvenliğini riske atmamak için bu kararı aldım. Kolluk kuvvetlerinden destekçilere kadar herkesin sağlığı önceliğimizdir. Yine de katılacak olanlar sıkı giyinsin” ifadelerini kullandı.

Bu karar, ABD tarihinde aşırı soğuk hava nedeniyle kapalı alanda yapılan ikinci yemin töreni olarak kayıtlara geçecek. Daha önce 1985 yılında, Ronald Reagan’ın töreni benzer koşullarda Kongre binasının Rotunda kısmında yapılmıştı.

Beyaz Saray İçin Denizli’den özel üretim havlular

Trump’ın ikinci başkanlık dönemine hazırlıkları kapsamında, Beyaz Saray’da kullanılacak havlular Türkiye’nin Denizli kentinden temin edildi. Özel olarak üretilen ve Beyaz Saray’ın resmi amblemini taşıyan havlular, Almanya’daki Heimtextil Fuarı’nda tanıtıldı. Üretici firma yetkilisi Veysel Akçay, bu iş birliğinin hem Türkiye’nin hem de Denizli’nin prestiji açısından büyük bir adım olduğunu vurguladı.

“Bu proje, Türkiye’nin ev tekstili alanındaki gücünü bir kez daha kanıtladı” diyen Akçay, havluların Trump ailesinin Beyaz Saray’daki günlük yaşamında kullanılacağını ve bunun ardından Trump’ın otellerine yönelik de yeni siparişlerin gelebileceğini belirtti.

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