Netanyahu’nun erteleme talebi reddedildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2019 yılında hakkında açılan yolsuzluk davası kapsamında 2 Aralık’ta Kudüs Bölge Mahkemesi’nde ifade verecek. Netanyahu’nun avukatları, mevcut güvenlik durumu nedeniyle ifadenin ertelenmesini talep etmişti; ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Netanyahu’nun hediye kabul ettiği ifade ediliyor

Netanyahu, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya. İddianamede, Netanyahu’nun medya patronlarıyla yasa dışı anlaşmalar yaptığı ve iş insanlarından hediye kabul ettiği belirtiliyor.

Erteleme talep edildi

Savunma avukatları, Netanyahu’nun yoğun güvenlik gündemi nedeniyle ifadesine hazırlanmak için yeterli zaman bulamadığını belirterek, ifadenin ertelenmesini talep etti. Ancak mahkeme, daha önce de benzer taleplerin yapıldığını ve davanın daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini vurgulayarak erteleme talebini reddetti.

Netanyahu’nun ifadesinin alınmasıyla birlikte, İsrail tarihinde ilk kez görevdeki bir başbakan yolsuzluk suçlamalarıyla mahkemede ifade verecek. Bu durum, ülkede siyasi ve hukuki açıdan önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Netenyahu suçlamaları kabul etmiyor

Netanyahu, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor ve masum olduğunu savunuyor. Yargılama sürecinin nasıl ilerleyeceği ve Netanyahu’nun siyasi kariyerine nasıl etki edeceği merakla bekleniyor.

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezindeki yoğun nüfuslu Basta bölgesinde bir yerleşim binasını hedef aldı.

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