Netanyahu’dan tehdit dolu açıklamalar

İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çevrimiçi basın toplantısıyla ilk kez kapsamlı bir açıklama yaptı. İran’ın nükleer ve balistik programlarına yönelik düzenlenen saldırıların devam edeceğini belirten Netanyahu, “İran zayıfladı, rejim düşebilir” ifadelerini kullandı. “Zafer yolundayız” diyen Netanyahu, İsrail’in saldırıları sonucunda İran’ın askeri kapasitesinin ciddi şekilde darbe aldığını iddia etti.

Nükleer ve balistik hedefler vuruldu

Netanyahu, İsrail’in saldırılarında İran’ın nükleer programının hedef alındığını ve Natanz’daki santrifüj üretim tesislerine “son derece şiddetli” bir operasyon düzenlendiğini belirtti. İsrail Başbakanı, “Nükleer hedefleri sistematik olarak imha etmeye devam edeceğiz” dedi.

İran’ın balistik füze üretim tesislerinin de saldırıya uğradığını aktaran Netanyahu, “Yüzlerce balistik füzeyi imha ettik. Üretim fabrikalarını birer birer vurduk, vurmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Netanyahu: Tahran semaları İsrail’in kontrolünde

İran’ın hava kuvvetleri ve savunma sistemlerinin de hedef alındığını söyleyen Netanyahu, “Tahran semalarını kontrol ediyoruz. Hava savunma ağını basitçe ortadan kaldırdık” dedi. Netanyahu, İran’ın insansız hava aracı (İHA) envanterinin yarısının ve radar merkezlerinin imha edildiğini de öne sürdü.

“İran rejimi düşebilir”

Netanyahu, saldırıların sonucunda İran’da büyük değişimlerin yaşanabileceğini ifade ederek, “İran rejimi düşebilir. Sovyetler Birliği’nin yıkılacağını kimse öngörememişti. Bu da o türden bir gelişme olabilir” dedi. İran’ın ‘terör eksenine’ ve nükleer hedeflerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini vurgulayan Netanyahu, “Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız” dedi.

“Kanser tedavisi gibi kesip atıyoruz”

İran’ın nükleer kapasitesine verilen zararın sorulması üzerine Netanyahu, “Sizi ölümle tehdit eden bir kanseriniz varsa onu kesip atarsınız. Biz şu anda bunu yapıyoruz. Gerçekten bir kanal tedavisi yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

“ABD ile koordinasyon içindeyiz”

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile neredeyse her gün görüştüklerini belirterek, “ABD bize yardım ediyor. Trump, Amerika için en doğru kararı verecektir. Her türlü yardımı kabul ederiz” dedi. İran’ın diyalog girişimlerini de değerlendiren Netanyahu, “Onların tek amacı ölüm silahları üretmeye devam etmek” diyerek diyalog girişimlerine kapıyı kapattı.

“Gazze’deki esirlerimizi de unutmadık”

Gazze’deki durumla ilgili de açıklamalarda bulunan Netanyahu, “Gazze’deki esirlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Hepsini geri getireceğiz” dedi. Bu hedefin de İran’a karşı verilen mücadelenin bir parçası olduğunu vurguladı.

Hameney sorusuna yanıt: Plan detaylarına girmem

İran Dini Lideri Ali Hameney’e yönelik olası operasyonlar hakkındaki sorulara yanıt vermeyen Netanyahu, “Savaş planlarımızın detaylarına girmeyeceğim. Ama zafer yolundayız” dedi.

