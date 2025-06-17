Trump’tan Tahran’a tahliye çağrısı

İsrail’in İran’ın nükleer ve askeri altyapılarına yönelik başlattığı hava saldırıları beşinci gününde hız kesmeden sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çekici bir açıklama geldi. G7 Zirvesi için bulunduğu Kanada’dan Washington’a erken dönen Trump, “İran nükleer silah sahibi olamaz. Herkes Tahran’ı derhal tahliye etsin” mesajını paylaştı. Aynı saatlerde İsrail ordusu da başkentte 330 bin kişiye tahliye çağrısı yaptı.

Tahran’da tahliye çağrısı: Geniş çaplı hava saldırısı uyarısı

İsrail ordusu, başkent Tahran’daki polis karargâhı, devlet televizyon binası ve hastanelerin de yer aldığı geniş bir bölge için tahliye çağrısında bulundu. İsrail’in açıklamasına göre, söz konusu bölgelerde İran Devrim Muhafızları’na ait tesisler de bulunuyor.

İsrail ordusu, merkezi İran’da 120’den fazla füze rampasının imha edildiğini, bunların bazılarına fırlatma öncesi müdahale edildiğini belirtti. Ayrıca İran’a ait iki F-14 savaş uçağının düşürüldüğü bildirildi.

Netanyahu: İran’ın nükleer programını yıllarca geriye götürdük

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, “İran’ın nükleer programını çok uzun bir süreliğine geri çektik. Hedeflerimize ulaşıyoruz” dedi. Netanyahu, Trump ile her gün temas halinde olduklarını ve saldırıların devam edeceğini belirtti.

İran’dan 370 füze ve yüzlerce İHA saldırısı

İran ise saldırılara yoğun karşılık verdi. İsrail kaynaklarına göre İran’dan fırlatılan 370’ten fazla füze ve çok sayıda insansız hava aracı İsrail’i hedef aldı. Saldırılarda şu ana kadar 24 kişi hayatını kaybederken, 500’den fazla kişi de yaralandı.

İran’ın başkentinde 1.277 kişinin yaralandığı, akaryakıt dağıtımında ise kota uygulamasına geçildiği bildirildi. İran merkezli hak örgütleri, ölü sayısının resmi açıklamaların çok üzerinde olduğunu, en az 400 kişinin yaşamını yitirdiğini savunuyor.

Trump’tan “çok daha büyük bir mesele” vurgusu

Kanada’daki G7 Zirvesi’nden erken ayrılmasının ardından basının sorularını yanıtlayan Trump, dönüş kararının ateşkesle ilgili olmadığını belirtti. “Bu çok daha büyük bir mesele” diyen Trump, İran’a karşı uygulanan stratejinin devam edeceğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Trump’ın bir ateşkes teklifi sunduğunu söyledi. Macron, “Tarafların buna nasıl cevap vereceğini göreceğiz” dedi.

İsrail Fordo tesisini henüz vuramadı

İsrail’in saldırılarda nükleer bilim insanlarını, balistik füze tesislerini ve komuta merkezlerini hedef aldığı belirtilse de, yerin derinliklerine inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisine henüz ulaşılamadığı ifade edildi. İsrail’in bu tesisi yok edebilmesi için ABD’nin sahip olduğu GBU-57 tipi sığınak delici bombalara ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

İran’dan dolaylı mesaj: Netanyahu’yu durduracak tek kişi Washington’da

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda dolaylı olarak ABD’ye mesaj verdi. Araghchi, “Netanyahu gibi birini susturmak için Washington’dan bir telefon yeterlidir. Bu, diplomasiye dönüşün önünü açabilir” ifadelerini kullandı.

İran, İsrail’in saldırılarını durdurması halinde kendi saldırılarını da sonlandıracağını açıkladı.

G7 Zirvesi’nde Trump yalnız kaldı

G7 liderleri Ortadoğu’daki gerilimi azaltmaya yönelik ortak bir açıklama yaparken, ABD’nin ortak bildiriyi imzalamayacağı belirtildi. Trump’ın, G7’nin Rusya’yı dışlama kararını da yanlış bulduğunu söylemesi zirvede gerilimi artırdı.

Zirve boyunca ABD hariç tüm üyelerin Rusya’ya daha sert yaptırımlar uygulanması konusunda hemfikir olduğu, ancak Washington’un bu girişimlere destek vermediği bildirildi.

