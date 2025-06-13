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Netanyahu saldırının gerekçesini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik başlatılan askeri operasyonun nedenini açıkladı. Netanyahu, İran'ın nükleer kapasitesine ulaşmak üzere olduğunu ve saldırıların bu tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu söyledi.

NationalTurk FR13/06/2025
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik başlatılan askeri operasyonun nedenini açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik başlatılan askeri operasyonun nedenini açıkladı.
WTS ile Ayın Fırsatları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların ardından güvenlik kabinesini acil toplantıya çağırdı. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, saldırının “İsrail’in bekasına yönelik tehdidi bertaraf etmek” amacıyla başlatıldığı belirtildi.

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1 Netanyahu: Nükleer tehdit engellenmeli
1.1 Bilim insanları hedefte

Netanyahu: Nükleer tehdit engellenmeli

İsrail’in operasyonun başlama saatinden yaklaşık 1.5 saat sonra yaptığı açıklamada konuşan Netanyahu, saldırının İran’ın nükleer programını durdurmak amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Netanyahu, İran’ın nükleer silah üretimine yönelik kritik eşiğe geldiğini savundu.

İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleriyle kısa sürede nükleer silah üretme kapasitesine ulaşabileceğini iddia eden Netanyahu, “İran daha önce atmadığı adımları attı. Atom bombasına ulaşmaları an meselesi. Bu, İsrail için kabul edilemez bir tehdit” dedi.

Bilim insanları hedefte

İsrail Başbakanı, saldırının sadece askeri tesislere yönelik olmadığını vurguladı. İran’da nükleer program üzerinde çalışan bazı bilim insanlarının da hedef alındığını belirtti. “Tehlike ortadan kalkana kadar bu operasyon devam edecek” diyen Netanyahu, bölgedeki tansiyonun kısa vadede düşmeyeceği sinyalini verdi.

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NationalTurk FR13/06/2025
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