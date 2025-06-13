İsrail’den Tahran’a hava saldırısı

Orta Doğu’da tansiyon tehlikeli biçimde yükseldi. İsrail ordusu, İran’ın nükleer tesislerine karşı geniş çaplı bir hava saldırısı başlattığını duyurdu. Tahran, Tebriz ve Kirmanşah’ta patlamalar yaşanırken, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi. İran, İsrail’e karşı “sert karşılık” sözü verdi.

İsrail’den ‘önleyici saldırı’ açıklaması

İsrail ordusu, İran’ın nükleer programını hedef alan “önleyici, hassas ve kombine” bir saldırı başlattıklarını açıkladı. Açıklamada, “İran’ın çeşitli bölgelerindeki nükleer hedefler dahil düzinelerce askeri noktaya yönelik ilk aşama saldırılar tamamlandı” ifadelerine yer verildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran’a karşı uzun süredir hazırlık yapıldığını belirterek “geri dönüşü olmayan bir noktaya geldik” dedi. Saldırıların ardından İsrail’de olağanüstü hal ilan edilirken, Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar askıya alındı.

Tahran, Tebriz ve Kirmanşah hedefte

İran devlet medyası, başkent Tahran’ın doğu, batı ve merkezinden şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Mahallati ve Kamraniye semtlerinde sivil yerleşim bölgeleri hedef alındı. Tahran’da ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tebriz’de ise Şehit Kerimi ve Zehra kışlaları ile bir radar merkezi hedef alındı. Bu saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kirmanşah’ta ise Hüsrevi Sınır Kapısı hedef alındı, 1 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi yaralandı.

Natanz nükleer tesisine saldırı

İran devlet televizyonu, İsrail’in Natanz’daki nükleer tesisi vurduğunu duyurdu. Natanz çevresinde yoğun duman yükseldiği görülürken, Kum-İsfahan otoyolu ikinci bir emre kadar trafiğe kapatıldı.

Saldırıların ardından İran, ülke genelinde hava sahasını kapatırken Irak da tüm uçuşları askıya aldı.

İran’dan sert yanıt: Komutanlar ve nükleer bilimciler öldü

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi, saldırıların ABD desteğiyle gerçekleştiğini savunarak “Ağır bedel ödeyecekler” dedi. Tesnim Haber Ajansı, saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ile nükleer bilimciler Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi’nin hayatını kaybettiğini iddia etti.

İsrail ordu kaynakları, saldırılarda 200’den fazla savaş uçağının görev aldığını, misilleme ihtimaline karşı ülke genelinde alarm durumuna geçildiğini açıkladı.

Misilleme sinyali: İran’dan İsrail’e İHA gönderildi

İran Devrim Muhafızları’na yakın kaynaklar, İsrail’e yönelik kamikaze İHA’ların havalandığını duyurdu. İsrail ordusu da İran’dan gönderilen çok sayıda İHA’nın henüz ülke sınırına ulaşmadan imha edilmesi için harekete geçildiğini bildirdi.

Netenyahu güvenlik kabinesini topladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, saldırıların ardından güvenlik kabinesini acil olarak toplama kararı aldı. Ülke genelinde tüm cep telefonlarına acil durum mesajı gönderildi, temel sektörler dışında tüm toplantılar ve eğitim faaliyetleri yasaklandı.