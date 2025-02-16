Fatih Altaylı: Tayfun Demirören’i tutuklanması tam Hollywood casus filmlerindeki gibi

Fatih Altaylı: Tayfun Demirören Hollywood casus filmlerindeki gibi yakalanmış

Gazeteci Fatih Altaylı, Yıldırım Demirören‘in kardeşi Tayfun Demirören’in İstanbul Havalimanı’ndaki yapay zekâ ile bağlantılı kamera sistemiyle yakalandığını yazdığı yazıda; “Acaba adaleti sağlamak için kamu bankalarının tahsilat işlerini de siyasi zekadan alıp yapay zekaya mı bağlamak gerekiyor” dedi.

Fatih Altaylı Tayfun Demirören’in tutuklanması ile ilgili yazısı şu şekilde oldu

İstanbul Havalimanı’nda üst düzey çözünürlüklü bir kamera ağı ve yapay zekâ ile bağlantılı bir yüz tanıma sistemi olduğunu söyleyen Altaylı, “İşte bu sistem devreye girmiş, kameralar Tayfun Demirören’i tespit etmiş, yapay zeka görüntüyü işleyerek kimliği belirlemiş ve belirlenen kimlikteki kişinin yakalama kaydının olduğunu görerek polisin belirlenen kişiyi yakalamasını sağlamıştı.

Tam Hollywood casus filmlerinde gördüğümüz türden bir teknoloji Tayfun Demirören’i parmaklıklar arkasına yollamıştı” ifadelerini kullandı.

Altaylı, Demirören ailesi ile havaalanını işleten Kalyon Grubu arasındaki ilişkiye de dikkati çektiği yazısında şunları kaydetti:

“İşin ilginci, bu sistemi kuran ve havaalanını işleten Kalyon Grubu, Demirören ailesi ile hısımdı ve Tayfun Demirören’in kardeşi, Kalyoncu ailesi ile dünürdü. Tayfun Demirören’in yeğeni, Kalyoncuların oğlu ile evliydi.”

Öte yandan Altaylı, tutuklama sonrası Demirören şirketinden gelen açıklamayı ilginç bulduğunu ifade etti. Altaylı, imalı bir dille, “Acaba adaleti sağlamak için kamu bankalarının tahsilat işlerini de siyasi zekadan alıp yapay zekaya mı bağlamak gerekiyor” dedi.

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