New York’ta dehşet: Silahlı saldırıda 4 kişi öldü

ABD’nin New York kentinde, finans ve spor dünyasının merkezlerinden biri olan 345 Park Avenue’de yaşanan silahlı saldırı şehri sarstı. Yerel saatle akşam 18.30 sularında başlayan olayda, elinde M4 tipi yarı otomatik tüfekle binaya giren 27 yaşındaki Shane Tamura, biri New York Polis Teşkilatı (NYPD) mensubu olmak üzere dört kişiyi öldürdü. Saldırı, binanın 33. katında saldırganın kendini vurmasıyla son buldu.

New York’ta kanlı gece

Polis kayıtlarına göre Shane Tamura, siyah bir BMW araçla binanın önüne geldi. Güvenlik kameraları, Tamura’nın elinde tüfekle Park Avenue üzerindeki binaya yürüyerek girdiğini gösteriyor. Girişte görevli NYPD memuru Didarul Islam’ı hedef alarak ateş açan saldırgan, daha sonra binada paniğe yol açarak lobideki üç kişiyi daha vurdu.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, olay sonrası yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

“Bu, masum insanların hayatına kast eden bir kötülüğün yansıması. Hayatını kaybeden memurumuz Didarul Islam, bu şehri korumak için oradaydı. Gerçek bir New Yorkluydu. Hamile eşi ve iki çocuğunu geride bıraktı. Hepimizin yüreği yanıyor.”

33.katta son buldu

Silahlı saldırgan, asansörle binanın 33. katına çıktı. Burası, bina sahibi Rudin Management’ın genel merkezinin bulunduğu kat olarak biliniyor. Görgü tanıklarına göre Tamura, kat boyunca rastgele ateş açtı ve bir kişiyi daha öldürdükten sonra kendini göğsünden vurarak intihar etti.

NYPD Komiseri Jessica Tisch, olayla ilgili şu bilgileri verdi:

“Saldırganın arabasında ikinci bir silah, çok sayıda şarjör, cephane ve bazı kişisel eşyalar ele geçirildi. FBI ve yerel güvenlik birimleri, olay yerinde kapsamlı bir inceleme yürütüyor. Saldırganın zihinsel sağlık geçmişi Las Vegas yetkilileri tarafından belgelenmişti.”

NFL çalışanı yaralı, soruşturma sürüyor

Saldırıda NFL (Amerikan Futbolu Ligi) çalışanı bir kişinin ağır yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. NFL Başkanı Roger Goodell, çalışanlarının durumunun stabil olduğunu duyurdu.

Saldırının düzenlendiği gökdelende Blackstone, KPMG ve NFL gibi önde gelen şirketlerin ofislerinin bulunduğu biliniyor. Yetkililer, saldırganın neden bu binayı hedef aldığını henüz tespit edemediklerini açıkladı.

Polis birliğinden sert açıklama

New York Polis Birliği Başkanı Patrick Hendry, saldırı sonrası yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu gece New York için kara bir gece. Kötülük şehrin kalbine indi. Kardeşimiz Didarul Islam, şehrini korumak için oradaydı. Ailesi, bizler ve tüm New York halkı büyük bir kayıp yaşadı.”

