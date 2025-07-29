İBB’ye yönelik yeni operasyon: İETT genel müdürü gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kurumlarda yapılan ihalelerle ilgili yeni bir gözaltı dalgası daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İSFALT ve İETT’den alınan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı gerekçesiyle 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda şu ana kadar 20 kişi gözaltına alınırken, 5 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Altı ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul’un yanı sıra Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Gözaltı kararı verilen kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

Gözaltı listesinde dikkat çeken isimler

Gözaltına alınanlar arasında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in yanı sıra birçok önemli yönetici de yer aldı. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre gözaltına alınan isimlerden bazıları şöyle:

İrfan Demet – İETT Genel Müdürü

Kazım Taylan Sever – Araç Bakım Onarım Daire Başkanı

Halil İbrahim Kaya – İkitelli Garaj Müdürü

Ali Haydar Topçu – Muhasebe Müdürü

Şeymus Oral – Mali İşler Daire Başkanı

İETT’de ihalelere fesat iddiası

Soruşturma dosyasında, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yakınlığıyla anılan bazı yapıların, İSFALT ve İETT üzerinden alınan ihalelerde usulsüzlük yaptığı iddia ediliyor. Gözaltına alınanların, bu ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ve ihale yetkililerinden oluştuğu belirtildi.

