Yatırımcıların Gözdesi Girit: Gayrimenkulde yeni merkez neden burası oluyor?

Yunanistan’ın emlak piyasası, küresel istikrarsızlık ortamında istikrar arayan yatırımcılar için cazibesini artırmaya devam ediyor. Son yıllarda başkent Atina ve Ege adalarıyla öne çıkan piyasa dinamikleri artık Girit Adası’nın etrafında şekillenmeye başladı. 2025’in ilk çeyreğinde açıklanan verilere göre, Hanya’da konut fiyatları bir yılda %14,6, Rethymno’da ise %9,3 oranında yükseldi. Girit’in en durağan bölgesi kabul edilen Heraklion bile ulusal ortalamanın üzerinde, %6,4’lük bir artış yaşadı. Bu tablo, Girit’in artık sadece bir tatil cenneti değil, aynı zamanda güçlü bir yatırım merkezi haline geldiğini ortaya koyuyor.

Girit, Atina’yı geride bıraktı

Yunanistan genelinde ev fiyatları adalara kayarken Atina merkezinin artık daha ucuz kalması dikkat çekiyor. Girit’te müstakil evlerin ortalama metrekare fiyatı 3650 euro iken, Atina’da bu rakam 2850 euro. İlginç bir şekilde Atina’nın banliyöleri, merkezin önüne geçmiş durumda. Fiyatlar, Selanik gibi kuzey kentlerde daha da düşük seviyelerde seyrediyor. Ancak yatırımcılar artık sadece fiyatlara değil, sürecin hızına da bakıyor.

Golden Visa etkisi: Hızlı işlem, büyük avantaj

Yunanistan’ın yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek için sunduğu “Golden Visa” programı, bölgesel farklarla işliyor. Atina gibi büyük şehirlerde bu vize sürecinin 2-3 kat daha uzun sürmesi, birçok yatırımcının tercihini Girit gibi çevre bölgelerden yana kullanmasına yol açıyor. Belge işlemlerinin daha hızlı tamamlanması, yatırımcılar için hem zaman kazancı hem de stratejik avantaj anlamına geliyor.

Turizm artıyor, kiralık evler kapışılıyor

Girit’teki turizm talebi, gayrimenkul piyasasını doğrudan etkiliyor. 2025 Mayıs verilerine göre kısa dönemli konaklama kapasitesi bir yıl öncesine göre %9,5 arttı. Bu büyüme, kısa süreli kiralık konutlara olan ilgiyi körükledi. Rethymno ve Hanya gibi bölgelerdeki fiyat artışı, doğrudan turist yoğunluğuyla bağlantılı. Girit’te hem günlük kiralık villalar hem de butik otel projeleri yatırımcıların öncelikli tercihleri arasında.

Vergi teşvikleri yatırımcıyı hızlandırıyor

Yunan devleti, yeni inşaatları 2025 sonuna kadar KDV’den muaf tutarak önemli bir teşvik sağlıyor. Bu muafiyet, hem beklemedeki yatırımları harekete geçirdi hem de gerçek satışlarda patlama yaşattı. Ayrıca, uzun dönemli kiraya verilen konutlar için gelir vergisi muafiyeti üç yıl boyunca geçerli. Bu da düzenli kira geliri arayan yatırımcılar için cazip bir fırsat sunuyor.

Hangi projeler daha çok ilgi görüyor?

Yatırımcılar artık hazır ve kazandırmaya hemen başlayacak projelere yöneliyor. Küçük çaplı yeni apartman daireleri, modern tasarımlı villalar, anahtar teslim ticari gayrimenkuller, apart otel projeleri ve yönetimli beş yıldızlı oteller en çok rağbet gören yatırım kalemleri arasında. Yani uzun vadeli değer artışına ek olarak, hemen gelir üretme potansiyeli yatırımcı için kritik hale gelmiş durumda.

Uzaktan satış dönemi: Dijitalleşme sayesinde dünya Girit’e daha yakın

Yunanistan’da her yıl artan dijitalleşme sayesinde, yabancı alıcıların uzaktan işlem yapması artık son derece yaygın. Girit özelinde, yatırımcılar yerel banka hesabı açmadan doğrudan geliştiricilere uluslararası transferle ödeme yapabiliyor. Tüm bürokratik süreçler uzaktan yönetilebiliyor.

2025’ten 2030’a: Yatırımcının neden rotası Girit olacak?

Girit’i önümüzdeki beş yıl içinde yatırımın yıldızı haline getiren unsurlar şöyle sıralanıyor: Devlet destekli vergi avantajları, turizm potansiyelinin hızla büyümesi, Avrupa programlarıyla desteklenen kalkınma projeleri, Golden Visa ile uzun vadeli oturum hakkı ve diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla hâlâ erişilebilir fiyatlar. Tüm bunlara Akdeniz iklimi, yıl boyu süren yüzme sezonu ve temiz plajlar gibi yaşam kalitesi faktörleri de eklendiğinde; Girit sadece kazanç değil, aynı zamanda huzur vadeden bir yatırım destinasyonuna dönüşüyor.

