İran’dan ABD’ye petrol kartı

İran hazırlıklarını hızlandırdı

İran, güçlü ABD ordusunu alt etmek ve küresel ekonomiyi rehin almak için kapsamlı bir plan hazırladı.

Devrim Muhafızları’na bağlı Tasnim haber ajansı tarafından yayınlanan ayrıntılı plana göre, ABD’den gelen saldırıdan saatler sonra İran, bölgedeki ABD askeri tesislerine balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenleyerek savaş alanını sınırlarının ötesine genişletecek.

Tahran ayrıca siber savaş yeteneklerinin ABD lojistiğini bozabileceğine, komuta ve kontrolü karmaşıklaştırabileceğine ve ABD güçlerine ev sahipliği yapan müttefik ülkeler arasında kaos yaratabileceğine inanıyor.

Devrim Muhafızları deniz kuvvetleri de daha büyük savaş gemilerini alt etmek için küçük, roket ve torpido yüklü botlarla toplu saldırılar planladı ve tatbikatlar yaptı. Hürmüz Boğazı’nı kapatmak (açıkça tehdit ettikleri gibi) petrol fiyatlarını varil başına 200 doların üzerine çıkarabilir, küresel ekonomiye büyük zarar verebilir ve ABD’yi geri çekilmeye zorlayabilir.

Dini liderin temsilcisi Hüseyin Şariatmadari, ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini engellenebileceği konusunda uyardı.

Ortadoğu ülkesi, ABD ordusu için sürdürülemez çok cepheli bir durum yaratmayı umuyor; Lübnan, Yemen, Irak ve potansiyel olarak Suriye’deki yerleşik vekil güçlerle eş zamanlı olarak savaşırken, Körfez müttefiklerini savunmak ve açık denizcilik yollarını korumak, ABD askeri kaynaklarını bile zorlayacaktır.

