Epstein belgeleri sonrası sahte görüntü furyası

Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte dünya kamuoyunda bilgi kirliliği de hızla arttı. Euronews’ta yer alan habere göre, yayımlanan milyonlarca sayfalık yeni belgeyle birlikte özellikle sosyal medyada yapay zeka üretimi veya montajlanmış görüntüler gerçekmiş gibi paylaşılmaya başlandı ve bu içerikler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Belgeler, görüntüler ve yazışmalar kadar, bunların yanlış yorumlanması ve çarpıtılması da tartışmaların merkezine yerleşti.

Yapay zeka görselleri nasıl yayıldı?

Belgelerin kamuoyuna açılmasının ardından bazı sosyal medya hesaplarında, farklı siyasetçi ve kamuoyunca bilinen kişileri Epstein ile birlikte gösterdiği iddia edilen fotoğraflar dolaşıma girdi. Bu görsellerin bir bölümünün yapay zekâ araçlarıyla üretildiği, bir bölümünün ise montaj olduğu tespit edildi.

Doğrulama çalışmaları sırasında bazı görüntülerde, yapay zeka içeriklerini tespit etmek için kullanılan dijital filigranlara rastlandı. Tersine görsel aramalar ise bu fotoğrafların parodi veya kurgu içerik paylaşan hesaplardan yayıldığını gösterdi.

Mamdani hakkında yayılan görüntüler tartışma yarattı

Sosyal medyada en çok paylaşılan içeriklerden biri, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’yi çocukluk döneminde Epstein ve çevresindeki isimlerle aynı karede gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf oldu.

Yapılan incelemelerde bu görüntünün yapay zeka ile üretildiği ve parodi içerik paylaşan hesaplardan yayıldığı ortaya çıktı. Dosyalarda Mamdani’nin adının geçtiği bazı bölümler bulunmasına rağmen, bu atıfların gazete kupürleri ve dolaylı referanslarla sınırlı olduğu, Epstein ile doğrudan yazıştığına ya da görüştüğüne dair bir kanıt bulunmadığı ifade edildi.

Mamdani de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sahte olduğu açıkça görülebilen görüntülerin dünyanın dört bir yanına bu kadar hızlı yayılmasının rahatsız edici olduğunu dile getirdi.

Farage iddiası da doğrulanamadı

Benzer şekilde, İngiliz siyasetçi Nigel Farage’ın Epstein ile birlikte olduğu iddia edilen bir fotoğraf da sosyal medyada geniş şekilde paylaşıldı. Görsel, çeşitli platformlarda farklı başlıklarla dolaşıma girdi ve siyasi tartışmalara konu oldu.

Ancak belgelerde Farage ile Epstein arasında doğrudan bir görüşme ya da yazışmayı ortaya koyan bir kayıt bulunmadığı belirtildi. Fotoğrafın ise ışık, gölge ve detay uyumsuzlukları nedeniyle manipülasyon olabileceğine işaret eden teknik bulgular ortaya kondu.

Farage da yaptığı açıklamada Epstein ile hiç tanışmadığını ve onun adasına gitmediğini söyledi.

