Ekrem İmamoğlu’nun koruması gözaltına alındı

Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu, İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

NationalTurk FR07/02/2026
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Mali şube ekipleri sabah saatlerinde eve gitti

Edinilen bilgilere göre Kamburoğlu’nun evine sabah saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gitti. Yapılan işlemlerin ardından Kamburoğlu gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Gözaltı nedeni soruşturma kapsamında

Kamburoğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturmanın devam ettiği ve yeni işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Ailenin koruma görevini yürütüyordu

Bektaş Kamburoğlu’nun, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Dilek Kaya İmamoğlu ve ailesinin koruma görevini üstlendiği ifade edildi.

